08 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

Prixtel est le premier MVNO en France à mettre en place l'eSIM grâce à Orange

Après avoir ajouté l'eSIM à ses offres l'année dernière, l'opérateur Orange via sa via sa branche "Wholesale France", a décidé de proposer ce service aux MVNO utilisant son réseau.

Dans le courant de l'été, le MVNO Prixtel sera le premier opérateur virtuel à en bénéficier pour proposer cette option à ses abonnés.

Les clients Prixtel ayant un appareil compatible avec l'eSIM (mobile avec eSIM ou montre connectée cellulaire) pourront donc utiliser cette technologie. L'utilisateur n'aura donc plus besoin de glisser la carte SIM dans un petit tiroir ou dans un slot après avoir ouvert l'appareil. Cette carte SIM sera " virtuelle ", avec l'électronique directement intégrée au chipset mobile. De plus, elle permet de gérer plusieurs lignes sur un seul et même smartphone.

Durant cet été, Prixtel devrait donc annoncer la disponibilité et la procédure pour obtenir l'eSIM sur les smartphones compatibles. Les abonnés Prixtel n'auront plus besoin d'attendre de recevoir leur carte SIM par courrier avant de pouvoir bénéficier de leur offre. L'eSIM sera un atout majeur pour Prixtel dans ses actions de marketing.

Du côté des autres opérateurs, SFR a démarré ce service en début d'année pour les abonnés souhaitant changer leur carte SIM. Pour sa part, Bouygues Telecom vient jute de lancer cette solution pour tous ses abonnés. En ce qui concerne Free, il semblerait que l'opérateur soit pour l'instant réticent à lancer ce service.