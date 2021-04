15 mars 2021 à 05h00 par Philippe | 07 avril 2021 à 08h47

Prochains téléphones 2021 : les 8 nouveaux téléphones que nous attendons

2021 a bien commencé en ce qui concerne les téléphones mobiles, comme nous l'avons déjà vu le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 Plus et le Samsung Galaxy S21 Ultra - trois téléphones qui seront certainement parmi les meilleurs et les plus populaires de l'année, avec lesquels il sera possible de jouer casino sur tonybet.

Ils ont été suivis par le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, tandis que l'impressionnant Xiaomi Mi 11 a également été lancé, tout comme l'Oppo Find X3 Pro, mais il y a beaucoup plus à venir si l'on en croit les fuites et les rumeurs.

Des combinés haut de gamme comme l'iPhone 13 aux bizarreries comme le LG Rollable, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Avec le MWC 2021 reporté à juin et la pandémie de Covid-19 impactant la production de smartphones, cela peut être une année difficile pour les nouveaux appareils, mais il y aura certainement de nouveaux téléphones passionnants.

Ci-dessous, nous avons mis en évidence les nouveautés les plus intéressantes que nous nous attendons à voir avant la fin de l'année. Ce sont des téléphones qui, dans la plupart des cas, sont susceptibles d'être inhabituels ou innovants, voire excellents.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 n'est probablement pas aussi courant que la plupart des téléphones de cette liste, mais il pourrait être plus excitant que la plupart d'entre eux, car les téléphones pliables sont probablement l'avenir, et le Samsung Galaxy Z Fold 3 est probablement le meilleur à ce jour.

En plus d'avoir un grand écran pliable, les principales rumeurs sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 suggèrent jusqu'à présent qu'il pourrait prendre en charge le stylet S Pen de Samsung, avoir une caméra intégrée à l'écran et peut-être même avoir une bande lumineuse RVB sur sa charnière.

LG Rollable

Le téléphone LG Rollable est vraiment le joker de la liste, car c'est un nouveau type de téléphones avec un combiné avec un écran enroulable.

LG a confirmé que le téléphone existe et sortira cette année. Dans un court teaser, on constate que le téléphone s'étendait de la taille d'un smartphone à une tablette, le tout sans aucun pliage requis. Bien qu'il y ait eu depuis des rumeurs selon lesquelles le projet aurait pu être abandonné.

Dans tous les cas, le teaser montre uniquement un écran qui s'étend dans une direction, mais sur la base d'un brevet, il peut s'agir d'un appareil qui vous permet d'étendre à la fois les bords gauche et droit de l'écran, parce qu'il roule plutôt que se plie, et parce que le mécanisme est caché de manière compacte dans le téléphone, il devrait ressembler beaucoup à un smartphone normal lorsque l'écran n'est pas étendu.

Nokia 10

Les rumeurs font état d'une caméra selfie intégrée à l'écran, d'un écran en verre saphir, d'un cadre en acier inoxydable et d'un chipset haut de gamme Snapdragon 888, il pourrait donc s'agir d'un téléphone premium.

Cela dit, d'autres rumeurs suggèrent qu'un téléphone appelé Nokia G10 (qui pourrait être le même combiné), pourrait sortir le 8 avril avec un chipset Snapdragon 775 de milieu de gamme supérieur et cinq caméras arrière, avec 108MP.