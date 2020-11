06 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Profitez du Black Friday pour acheter un iPhone reconditionné

Vous envisagez de remplacer votre smartphone ou d’en acquérir un pour la première fois. Avez-vous songé à opter pour un Apple iPhone 8 Plus reconditionné lors du Black Friday ?

Les avantages des appareils reconditionnés sur les neufs

Quels sont les avantages des appareils reconditionnés, dont l'iPhone 8 Plus ? Pourquoi les privilégier lors du prochain Black Friday ?

Un prix bas et une garantie professionnelle

Les appareils reconditionnés sont des smartphones contrôlés et vérifiés par des professionnels. Acheter un iPhone reconditionné permet de réaliser une importante économie, puisque son prix sera de 30 à 70 % plus bas qu’un produit neuf. En outre, il présente la même qualité qu’un appareil neuf. Il ne s’agit pas d’un simple appareil de seconde main, mais bien qu’un appareil entièrement restauré à neuf par des professionnels certifiés : la qualité de l’appareil est garantie. En règle générale, lors de l’achat d’un iPhone reconditionné, vous profitez d’une garantie de douze mois, et aussi d’une période de rétractation de trente jours.

Un geste important pour la planète

Acheter un appareil reconditionné, c’est faire un geste supplémentaire pour la planète et l’environnement. En effet, on peut ainsi réutiliser les matières premières utilisées dans la fabrication des appareils. Cela permet aussi d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de CO 2 liées à la fabrication de nouveaux appareils. Enfin, acheter un iPhone reconditionné réduit l’e-waste généré !

Pourquoi acheter un iPhone 8 Plus Black Friday ?

Black Friday iPhone 8 Plus : si vous avez envie de remplacer votre smartphone prochainement, sachez que le Black Friday permet de profiter de réductions importantes sur ces appareils. C'est le moment où les prix sont les plus bas. En effet, en novembre, cet événement est une occasion privilégiée de faire l’acquisition de matériel informatique ou numérique à des prix compétitifs. Vous pourrez trouver un iPhone 8 Plus à un prix imbattable durant ces quelques jours de folles promotions. En outre, il est possible d'acheter un iPhone 8 Plus moins cher durant toute l'année sur les sites de reconditionnement qui proposent des prix de 30 à 70 % moins chers indépendamment du Black Friday.