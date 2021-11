23 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

PUBG: New State est disponible en téléchargement sur iOS et Android

Attendu avec impatience, le dernier Battle Royale PUBG: NEW STATE vient de débarquer sur mobiles. Développé par PUBG Studios, la même entreprise ayant créé le jeu vidéo de Battle Royale PUBG : BATTLEGROUNDS qui s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires sur PC et consoles, PUBG: NEW STATE est un jeu mobile free-to-play de nouvelle génération jouable en 17 langues différentes.

PUBG: NEW STATE vise à faire évoluer le genre du Battle Royale grâce à des fonctionnalités de gameplay originales qui comprennent, entre autres, la personnalisation des armes, le magasin de drones et un système unique de recrutement des joueurs. Au lancement, PUBG: NEW STATE propose trois modes de jeu distincts, dont Battle Royale (disponible sur Troi, se déroulant dans le futur, et sur Erange, le classique de la franchise PUBG), le 4v4 Deathmatch et le Training Ground, où les joueurs peuvent affiner leurs compétences avant de se lancer dans un match en direct.

PUBG: NEW STATE propose des Survivor Passes mensuels permettant aux joueurs de débloquer une multitude de récompenses en jeu au fur et à mesure des parties. Le jeu proposera également des saisons classées qui permettront aux joueurs de se mesurer à d'autres survivants, d'augmenter leur "tier" et de gagner des récompenses de pointe en jeu. Les saisons classées dureront deux mois à chaque fois.

Le jeu est disponible sur le Google Play, l'App Store et le Galaxy Store dans plus de 200 pays.