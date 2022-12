05 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

Publicité : pour les marques, la télévision connectée va devenir plus importante que le mobile

Selon le dernier rapport d'AppsFlyer, 44% des marques prévoient d'augmenter leur budget publicitaire dans la télévision connectée en 2023, alors qu'une très grande majorité d'entre elles (98%) pensent que la télé connectée va devenir un espace publicitaire plus important que le mobile.

Ce nouveau rapport intitulé Connected TV Trends 2022-23 (les tendances des TV connectées) combine les points de vue des téléspectateurs et des marques sur la télévision connectée (CTV) en tant qu'espace publicitaire. L'enquête a été menée auprès de 500 consommateurs de CTV âgés de 26 à 50 ans, et de 200 cadres-dirigeants au sein de départements MarTech et Marketing.

Premier constat, la croissance des appareils et des plateformes CTV suscite vivement l'intérêt des professionnels de la publicité. Ainsi, 64 % des entreprises mènent actuellement des campagnes de réponse directe sur ces plateformes selon l'enquête.

La publicité sur la télé connectée permet aux marques d'étendre leur portée, de mesurer des campagnes multiplateformes et multi-appareils et de mieux cibler les consommateurs avec des publicités contextuelles. Dans cette optique, il est crucial pour les annonceurs de bien comprendre les préférences et les habitudes des consommateurs en matière de CTV, notamment ce qu'ils pensent des publicités, la valeur monétaire qu'ils accordent au contenu sans publicité et la probabilité qu'ils téléchargent des applications résultant d'annonces publicitaires sur la CTV.

Les principaux enseignements de l'étude :

Pour 98 % des entreprises, la publicité via la CTV sera plus importante que la publicité mobile. Un quart des personnes interrogées affirment que cela se produira dans les 2 à 3 prochaines années. Selon les marques, faire de la publicité sur la CTV est l'opportunité de toucher de nouvelles audiences (73 %), d'accroître les niveaux d'engagement (73 %) et d'augmenter la LTV (lifetime value) pour 50 % des sondés.

Seulement 30% des téléspectateurs européens ont téléchargé des applications mobiles après avoir regardé une publicité sur une télé connectée, contre 40 % au niveau mondial. De plus, 53% des consommateurs au niveau mondial disent qu'il est probable, voire très probable, qu'ils le fassent en utilisant des QR codes.

86 % des consommateurs sont prêts à visionner des publicités sur la TV connectée, surtout si elles sont pertinentes pour eux. Contrairement à ce que pensent les marques, l'idée qu'une annonce publicitaire au milieu d'un programme ferait fuir les téléspectateurs semble fausse. Ainsi, seuls 40% des téléspectateurs déclarent qu'ils cesseront de regarder la CTV s'il y a trop de publicités. En moyenne, les téléspectateurs sont prêts à regarder 1,7 publicité pour 30 minutes de contenu et jusqu'à 5,8 publicités (+220%) si les annonces sont pertinentes.

Les principales plateformes de CTV sur lesquelles les marques se positionnent sont : Samsung Smart TV (46%), Fire TV (42%) et LG smart TV (41%). Du côté des téléspectateurs, les plateformes de CTV les plus sollicitées sont Samsung Smart TV (28%), PlayStation (23%) et Roku (21%).

Les marques placent les Smart TV au premier rang de leurs priorités, mais oublient les plateformes utilisées par de nombreux téléspectateurs pour regarder la télé connectée, à savoir les consoles de jeux. Aussi, lorsqu'il est possible de cibler les consommateurs en fonction du contenu qu'ils regardent, les principales catégories ciblées par les marques ne sont pas nécessairement alignées sur le contenu que les consommateurs regardent réellement. Par exemple, 64% des marques ciblent le sport et le fitness, alors que seuls 42% des spectateurs visionnent ces contenus. Par ailleurs, 62% des consommateurs regardent des documentaires, mais seulement 26% des entreprises ciblent ce type de contenu.