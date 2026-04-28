28 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

QR codes : la nouvelle porte d'entrée des cyberarnaques qui inquiète les Français

Discrets, pratiques et désormais omniprésents, les QR codes se sont imposés dans les usages du quotidien. Du menu au restaurant aux paiements sans contact, en passant par les livraisons ou l’accès au Wi-Fi, ces petits carrés noirs et blancs simplifient de nombreuses interactions. Mais derrière cette simplicité apparente, une menace gagne du terrain : le quishing, ou hameçonnage via QR code.

Une adoption massive… et des risques sous-estimés

En France, l’usage des QR codes s’est largement démocratisé. Selon les données récentes, près de deux tiers des Français (66 %) en ont scanné au moins un au cours des trois derniers mois. Cette popularité s’explique par des usages très concrets : 35 % pour consulter un menu de restaurant, 26 % pour suivre un colis, 25 % pour se connecter à un réseau Wi-Fi ou encore 19 % pour effectuer un paiement.

Mais cette adoption rapide s’accompagne d’un manque de vigilance. Environ 15 % des utilisateurs déclarent avoir été redirigés vers un site suspect après avoir scanné un QR code. Plus préoccupant encore, une part significative d’entre eux ne s’arrête pas là : 42 % reconnaissent avoir pris des risques, en saisissant des données personnelles, en installant une application ou en connectant un portefeuille numérique.

Des arnaques de plus en plus sophistiquées

Le quishing s’inscrit dans une tendance plus large : la multiplication et la diversification des escroqueries en ligne. En 2025, les Français ont été confrontés à une pression constante, recevant en moyenne neuf tentatives d’arnaque par jour via SMS, e-mails ou réseaux sociaux.

Cette exposition permanente a un coût, à la fois financier et psychologique. Près de 38 % des Français déclarent avoir perdu de l’argent à la suite d’une fraude, pour un préjudice moyen de 933 euros. Et le phénomène ne s’arrête pas à une première victime : 18 % des personnes touchées retombent dans le piège dans l’année qui suit.

Au-delà des pertes, c’est aussi le temps consacré à la vigilance qui pèse. Les internautes passent en moyenne 56 heures par an à tenter de distinguer les contenus fiables des tentatives frauduleuses.

Les QR codes, nouveau terrain de jeu des cybercriminels

L’attrait des QR codes pour les fraudeurs tient à leur nature même. Contrairement à un lien visible, l’URL qu’ils contiennent est masquée, ce qui empêche l’utilisateur d’en vérifier la destination avant de cliquer. Les cybercriminels exploitent cette opacité pour dissimuler des pages de phishing derrière des supports du quotidien : affiches, parcmètres, bornes de paiement ou emballages de colis.

Cette technique reste encore mal comprise. Seuls 6 % des Français se disent capables d’expliquer précisément ce qu’est le quishing. Pourtant, la perception du risque progresse : 43 % des répondants considèrent désormais les QR codes comme une menace sérieuse.

Des comportements contrastés selon les générations

L’étude met en évidence un clivage générationnel. Les 18-24 ans figurent parmi les utilisateurs les plus intensifs, avec 26 % d’entre eux scannant des QR codes quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. À l’inverse, les 65-74 ans restent très en retrait, avec seulement 1 % d’usage régulier.

Mais cette fréquence d’utilisation ne rime pas forcément avec imprudence. Les plus jeunes tendent à adopter davantage de réflexes de sécurité, en vérifiant les sources ou en hésitant avant de scanner. À l’opposé, près de 39 % des Français reconnaissent ne prendre aucune précaution particulière, s’exposant ainsi plus directement aux risques.

Vers une protection renforcée des usages numériques

Face à la sophistication croissante des arnaques, alimentée notamment par l’usage de l’intelligence artificielle, la question de la protection des utilisateurs devient centrale. Les QR codes, devenus incontournables, illustrent parfaitement ce paradoxe : des outils pensés pour simplifier la vie quotidienne, mais qui peuvent aussi servir de porte d’entrée à des fraudes complexes.

Pour répondre à cette évolution, des solutions de sécurité capables d’analyser les QR codes avant toute interaction commencent à se généraliser. Leur objectif est clair : réduire la part de doute et limiter les erreurs humaines, souvent exploitées par les cybercriminels.

Dans un environnement numérique toujours plus dense et plus exposé, la vigilance des utilisateurs ne suffit plus à elle seule. L’enjeu se déplace désormais vers des dispositifs capables d’anticiper les menaces, sans compromettre la fluidité des usages qui ont fait le succès des QR codes.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~

Guides & Comparatifs France Mobiles

~~~~~~~~