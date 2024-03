23 mars 2024 à 00h15 par La rédaction | 23 mars 2024 à 10h36

Qualcomm veut démocratiser l'IA sur les smartphones avec la plate-forme mobile Snapdragon 8s Gen 3

Le monde des puces électroniques est un univers complexe, où les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour proposer des modèles toujours plus performants. Qualcomm, leader sur le marché, n'échappe pas à la règle et aime à segmenter son offre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque segment de marché.

C'est ainsi que naissent des modèles aux noms parfois mystérieux, comme le Snapdragon 8s Gen 3, qui vient d'être officialisé. Ce nouveau venu se positionne comme une version légèrement moins performante du Snapdragon 8 Gen 3, lui-même le fleuron de la gamme Qualcomm.

Alors, quelle est la logique derrière cette segmentation ? En réalité, il s'agit pour Qualcomm de répondre aux besoins des fabricants de smartphones, qui doivent pouvoir proposer des appareils à des prix variés.

C'est le cas du Snapdragon 8s Gen 3 qui s'adresse aux constructeurs qui souhaitent proposer des smartphones haut de gamme abordables. Il offre des performances légèrement inférieures au Snapdragon 8 Gen 3, mais conserve un niveau de puissance tout à fait respectable. Ce choix permet ainsi aux fabricants de proposer des smartphones plus attractifs en termes de prix.

Cette nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 8s Gen 3 intègre les fonctionnalités les plus recherchées de la série 8 à davantage de smartphones Android haut de gamme. Le Snapdragon 8s Gen 3, dernière génération de puce de Qualcomm, tire parti des technologies présentes dans le Snapdragon 8 Gen 3 pour les rendre accessibles aux smartphones moins chers.

IA générative : plus de 30 modèles de langage disponibles

Le Snapdragon 8s Gen 3 prend en charge plus de 30 modèles de langage génératifs (LLM) tels que Gemini Nano et Llama 2. Ces modèles permettent de générer du texte, de traduire des langues, de rédiger des contenus créatifs et d'interagir avec les utilisateurs de manière plus naturelle.

IA pour la photo et la vidéo

L'IA est également utilisée pour améliorer les capacités photo et vidéo des smartphones. Le Snapdragon 8s Gen 3 permet d'étendre les clichés, d'effacer des sujets indésirables et d'appliquer des filtres de vision nocturne en temps réel. Ces fonctionnalités, héritées du Snapdragon 8 Gen 3, offrent aux utilisateurs une expérience photo et vidéo plus riche et plus créative.

En résumé, le Snapdragon 8s Gen 3 démocratise l'accès à l'IA sur les smartphones. Cette puce offre des fonctionnalités avancées pour la photo, la vidéo et l'interaction utilisateur, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience mobile plus intelligente et plus personnalisée.

Le Snapdragon 8s Gen 3 sera adopté par des OEM clés, notamment Honor, iQOO, realme, Redmi et Xiaomi.