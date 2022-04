14 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Qualité de service mobile en Outre-mer : l'Arcep publie ses résultats

L'Arcep a publié les résultats de sa campagne 2021 de mesure de la qualité de service Mobile en outre-mer. Cette campagne représente plus de 400 000 mesures, sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, pour une dizaine d'opérateurs différents au total. L'enquête a porté sur les services mobiles les plus utilisés : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Les tests réalisés visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d'usage diversifiées.

En Guadeloupe et Martinique

Orange est premier sur la grande majorité des critères. L'amélioration est notable pour Outremer Telecom sur la qualité des appels vocaux, tandis que la qualité de service de Digicel est inférieure à celle de la précédente campagne sur la navigation Web et le streaming mais s'améliore sur les SMS.

En Guyane

Les débits moyens augmentent. Une amélioration a été apportée sur les usages " internet " (navigation web, streaming…) pour Orange et Outremer Telecom. La qualité de service de Digicel est inférieure à celle de la dernière campagne sur le Web, le streaming et les appels.

Des mesures ont été effectuées dans des zones reculées pour Orange et Digicel (outre-mer Telecom ne propose pas de couverture dans ces lieux). Les résultats de Digicel sur la voix sont mitigés, la qualité de service internet est faible. Orange propose un service plus satisfaisant, aussi bien sur l'internet mobile que sur les appels, mais sur moins de zones.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy

La qualité de la navigation web et du streaming de l'ensemble des acteurs se maintient en lieux de vie, sauf celle de Digicel, qui est en baisse. Pour l'ensemble des opérateurs, la plupart des appels aboutissent mais des perturbations sont régulièrement audibles pour des appels entre opérateurs.

À La Réunion

Malgré un taux de succès en baisse pour la voix et les SMS (en particulier pour SRR et Telco OI), les résultats se maintiennent à un niveau élevé (en moyenne, 93% des appels sont passés sans perturbations audibles en lieux de vie). La qualité de service de Zeop s'améliore nettement sur les usages web et streaming pour atteindre des performances comparables à celles d'Orange et SRR sur la plupart des indicateurs. Telco OI reste en retrait sur la Data.

À Mayotte

Orange et SRR proposent la meilleure qualité de service sur l'internet mobile. Sur les appels, Orange est l'opérateur offrant de meilleures performances, suivi par Telco OI. Certains résultats sont en baisse pour l'ensemble des acteurs ; c'est le cas pour le Web, la voix et les SMS. Le streaming s'améliore pour l'ensemble des acteurs, sauf pour Maoré Mobile dont la qualité de service est inférieure à celle de la précédente campagne pour de nombreux indicateurs.