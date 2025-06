27 juin 2025 à 01h59 par La rédaction | 27 juin 2025 à 04h05

Qualité des réseaux mobiles : qui offre vraiment les meilleures performances selon l'Arcep ?

L’Arcep vient de dévoiler les résultats de sa campagne 2024 de mesure de la qualité de service mobile en métropole. Réalisée entre mai et juillet sur plus d’un million de points de tests répartis dans tous les départements, cette enquête d’envergure vise à refléter au plus près l’expérience réelle des utilisateurs, à la fois en zones d’habitation (intérieur/extérieur) et dans les transports. Elle confirme la tendance générale à l’amélioration de la qualité des services, tant sur la voix, les SMS que l’Internet mobile, tout en mettant en lumière des écarts entre opérateurs et territoires.

Voix et SMS : Orange domine, mais les écarts se resserrent

Globalement, les appels vocaux présentent une bonne qualité, avec des performances particulièrement solides en zones denses. Orange domine toujours à l’échelle nationale, avec 90 % d’appels jugés « en qualité parfaite » (maintenus deux minutes sans perturbation audible), devant Bouygues Telecom (87 %), SFR (85 %) et Free Mobile (84 %). En zones rurales, Orange conserve un net avantage, même si tous les opérateurs voient leurs performances baisser.

Les appels sans coupure placent Orange en tête avec un taux de réussite de 96 %, suivi de Bouygues Telecom (94 %), tandis que SFR et Free ferment la marche à égalité (92 %). La qualité moyenne d’appel, mesurée par la note MOS, reste élevée et relativement homogène entre les opérateurs.

Concernant les SMS, les écarts sont minimes. Tous atteignent des taux de délivrance rapide très élevés, avec Orange (96 %) suivi de très près par Bouygues Telecom (95 %), SFR et Free (94 %).

Voix OTT : Bouygues et SFR en tête, Free à la traîne

Pour la deuxième année consécutive, la qualité des appels via messagerie instantanée est mesurée. Orange étant exclu de ces indicateurs cette année, seuls les résultats de SFR, Free et Bouygues sont publiés. Ces derniers s’en sortent bien, avec un taux de réussite global de 92 %. Toutefois, en matière de qualité parfaite d’appel OTT, Bouygues Telecom (88 %) devance SFR (87 %), loin devant Free Mobile (76 %), ce qui montre un retard à combler sur ce segment.

Internet mobile : Orange solide, SFR et Free en progrès, Bouygues leader en zones denses

L’analyse des débits descendants montre une amélioration continue. Les seuils de 3, 8 et 30 Mbit/s, correspondant à différents usages, sont atteints avec de meilleures régularités, notamment en zones denses. Orange conserve une avance globale, mais les écarts se réduisent. En zones rurales, Free et SFR talonnent l’opérateur historique, et devancent Bouygues Telecom.

Le visionnage de vidéo en streaming confirme la bonne santé des réseaux. En zones denses, les quatre opérateurs atteignent ou dépassent les 96 % de réussite, avec une légère avance pour Bouygues Telecom et Orange (98 %). En zones rurales, Orange se détache nettement (92 %), alors que Bouygues tombe à 81 %.

Sur la navigation web, les performances sont globalement élevées : en zones denses, Bouygues Telecom arrive en tête (98 % de pages chargées en moins de 10 secondes), suivi d’Orange (97 %). En zones rurales, Orange conserve une avance nette (88 %), devançant Free (85 %), SFR (81 %) et Bouygues Telecom (80 %).

Transports : un défi toujours en cours, Orange confirme son avance

Si la qualité des services reste satisfaisante sur les axes routiers, elle demeure fragile dans les transports ferroviaires, en particulier dans les TGV. Sur les routes, Orange conserve l’avantage (92 % d’appels maintenus), devant Bouygues Telecom (91 %) et SFR (90 %). Dans les trains, Orange reste leader avec 78 % de réussite dans les TGV, loin devant Free (60 %), Bouygues (59 %) et SFR (56 %). Le constat est similaire dans les TER et Intercités, avec Orange toujours en tête (67 %).

En zone urbaine dense, notamment dans les métros, les performances sont très bonnes : Bouygues Telecom atteint 98 % de succès, Orange 96 %, SFR 95 % et Free 94 %. Sur les axes internet, Orange continue de dominer, notamment dans les TGV où il atteint 82 % de pages chargées en moins de 10 secondes, loin devant ses concurrents.

Réactions des opérateurs : chacun met en avant ses points forts

SFR revendique des résultats en nette progression. L’opérateur se classe 1er ou 2e sur 89 % des indicateurs mesurés, une amélioration constante depuis 2021. Il se distingue notamment sur la qualité des appels OTT, les débits de téléchargement et les performances web dans les transports. L’opérateur souligne également son avancée en couverture 5G, avec 84 % de la population couverte.

Free Mobile, récemment désigné n°1 de la satisfaction abonné par l’Arcep, affirme maintenir un excellent niveau de qualité sur la majorité des critères. L’opérateur se classe parmi les deux premiers sur plus de la moitié des indicateurs, notamment dans les zones rurales et les villes de taille moyenne, et revendique un réseau 5G en pleine expansion, avec plus de 2000 nouveaux sites installés au deuxième trimestre et le lancement de la 5G+ et de la VoNR.

Bouygues Telecom met l’accent sur sa performance en zones denses, où il se dit numéro un sur l’ensemble des indicateurs voix, SMS et internet mobile. L’opérateur tire bénéfice de ses investissements ciblés dans les grandes agglomérations, où il surpasse régulièrement ses concurrents.

Orange, pour sa part, revendique une nouvelle fois la meilleure qualité de réseau en France, en tête sur 70 des 78 indicateurs Voix, 25 sur 25 pour les SMS et 153 sur 155 pour l’Internet mobile. L’opérateur rappelle également qu’il se classe premier dans les trois types de zones d’habitation ainsi que dans les transports, confirmant selon lui la supériorité de son réseau sur tous les fronts.

Une surveillance accrue à l’avenir

Pour garantir encore davantage la transparence et l’objectivité de ces campagnes, l’Arcep a instauré un nouveau cadre de contrôle en amont de la campagne 2025. Les opérateurs devront désormais transmettre les paramètres réseau utilisés, afin de mieux intégrer les évolutions techniques de la 4G et de la 5G dans l’analyse de la qualité de service. Un signal fort en faveur d’un numérique équitable, soutenable, et pleinement représentatif des attentes des usagers.