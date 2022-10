24 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Qualité des services mobiles en France : Orange est toujours en tête

L'Arcep a publié les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles basée sur l'analyse de 505 critères de performance. Cette enquête se base sur plus d'un million de mesures réalisées en 2G, 3G, 4G et 5G dans tous les départements métropolitains, de fin mai à fin août 2022, sur les lieux de vie, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, et dans les transports.

Orange présente la meilleure qualité d'expérience en zones intermédiaires et rurales. L'opérateur historique dispose du meilleur réseau mobile en 2022. Cette année encore, Orange reste leader sur la voix, les sms et la data (4G et 5G) et arrive 1er ou 1er ex-aequo sur 476 critères sur 505. Orange est devant ses concurrents dans la quasi-totalité des cas d'usages analysés par l'Arcep et dans toutes les configurations géographiques : villes, zones moins densément peuplées ou grands axes de transports.

Les mesures sur l'internet mobile

Concernant les services de l'internet mobile, les quatre opérateurs fournissent une qualité d'expérience élevée en zones denses.

Concernant la navigation web en 2G/3G/4G, en zone dense, les quatre opérateurs présentent des résultats très élevés au test d'affichage de pages web : elles sont affichées en moins de 10 secondes dans 98% des tentatives pour Orange, 97% pour Bouygues Telecom, 95% pour Free Mobile et 94% pour SFR ; en zone rurale, Orange (90%) est suivi de Free Mobile (86%) puis Bouygues Telecom et SFR (81%).

Quant au visionnage de vidéo (streaming), en zones denses Orange (avec 98% des vidéos visionnées en qualité parfaite), et Bouygues Telecom (97%) sont suivis de Free Mobile (94%) et SFR (93%). En zones intermédiaires, Orange est en tête (96%), avec une avance de plus de 5 points sur Free Mobile (91%), Bouygues Telecom (90%) et SFR (88%). En zone rurale, Orange est également premier (89%) ; Free Mobile se place second (85%), devant Bouygues Telecom et SFR (78%).

En 2G/3G/4G/5G, pour ces mêmes usages, l'expérience utilisateur apparaît similaire à celle obtenue en 2G/3G/4G. La 5G est en effet toujours en cours de déploiement par les opérateurs et son bénéfice immédiat réside surtout dans la capacité supplémentaire qu'elle apporte là où les réseaux mobiles sont fortement sollicités voire saturés.

Les débits descendants 3G/4G/5G atteignent en moyenne 94 Mbits/s pour l'ensemble des opérateurs et sont nettement supérieurs aux débits 3G/4G (63 Mbits/s). Les débits descendants moyens 3G/4G/5G sont significativement plus élevés que ces obtenus en 3G/4G ; cette amélioration est plus marquée qu'en 2021.

Pour les utilisateurs 2G/3G/4G/5G, Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 143 Mbit/s sur l'ensemble de la métropole et de 217 Mbit/s en zone dense. Il est suivi de SFR, avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la métropole et 163 Mbit/s sur les seules zones denses, au même niveau que Bouygues Telecom (84 Mbit/s en métropole, 167 Mbit/s en zone dense). Free ferme la marche sur l'ensemble de la métropole avec 64 Mbit/s en moyenne, avec peu de différences entre les zones denses et les zones intermédiaires ; mais se place second en zones rurales.

Ce classement est similaire pour les utilisateurs 2G/3G/4G, pour lesquels Orange propose les meilleurs débits moyens (89 Mbit/s), suivi de SFR (57 Mbit/s), Bouygues Telecom (55 Mbit/s) et Free Mobile (49 Mbit/s).

Les mesures sur la voix et les SMS

La qualité de service en 2022 progresse par rapport à 2021. Au niveau national, la qualité vocale progresse en 2022. Concernant le taux d'appels maintenus pendant 2 minutes et sans perturbations audibles, en zones denses, Orange (93%), Bouygues Telecom (93%) et SFR (91%) sont très proches, devançant Free Mobile (87%). La tendance est la même en zones intermédiaires (92% pour Orange, 91% pour Bouygues Telecom, 90% pour SFR et 85% pour Free Mobile) et en zones rurales (83% pour Orange, 80% pour Bouygues Telecom, 79% pour SFR et 75% pour Free Mobile).

En matière de qualité moyenne des appels, les opérateurs obtiennent des résultats très proches : les écarts sont très faibles entre les notes MOS de SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile (3,9 en moyenne sur l'ensemble des zones).

Pour les délais d'établissement d'appels, il faut compter en moyenne 2,8 secondes entre l'émission de l'appel et l'obtention de la sonnerie pour SFR et Bouygues Telecom, 2,9 secondes pour Orange et 3,3 secondes pour Free Mobile.

Tous les opérateurs permettent de recevoir un SMS en moins de 10 secondes très fréquemment, avec peu d'écarts entre Orange (98%), Bouygues Telecom (98%), SFR (97%) et Free Mobile (97%).

La qualité de service progresse sur l'ensemble des axes

En moyenne, tous opérateurs confondus, la qualité de service internet sur les routes est élevée, avec près de 95% des pages web affichées en moins de 10 secondes sur les axes routiers mesurés. La situation est plus contrastée sur les axes ferrés : en effet, il est possible d'afficher une page web en moins de 10 secondes dans seulement 81% des cas en moyenne dans les TGV, les Intercités et les TER. La navigation est plus fluide sur les RER et Transiliens (90%) et les métros (95%).

Si l'on s'intéresse aux résultats opérateur par opérateur, Orange présente les meilleurs taux de navigation sur le web sur l'ensemble des axes routiers et ferrés.

Au test d'affichage de pages web en moins de 10 secondes sur les routes, Orange (97%), Bouygues (96%) et SFR (95%) sont suivis de Free Mobile (92%).

Orange a la meilleure performance sur les axes ferrés de longue distance, avec, sur les TGV, 88% de pages web affichées en moins de 10 secondes, devançant Free Mobile (80%) , Bouygues Telecom (79%) et SFR (78%). Et sur les réseaux Intercités et Express Régionaux, Orange affiche un taux de succès de 86%, suivi de Bouygues Telecom (81%) SFR (79%) et Free Mobile (78%).

Sur les axes ferrés franciliens (RER et Transiliens), Orange présente aussi la meilleure performance avec 95% de taux succès sur le web, avec une avance moins marquée, devançant Bouygues Telecom (92%) et SFR (91%), et Free Mobile légèrement distancé avec 83%. Sur les métros, les opérateurs affichent tous les quatre un bon niveau de performance avec Orange (96%), SFR et Bouygues Telecom (95%) devant Free Mobile (92%).

Concernant les appels, c'est Orange et SFR qui sont tous deux au coude à coude sur les routes avec les meilleures performances (95%) pour les appels maintenus pendant deux minutes, contre 93% pour Bouygues Telecom et 89% pour Free Mobile.

Pour les appels dans les trains, la tendance est la même que sur l'internet mobile avec Orange qui a la meilleure performance sur les axes ferrés longue distance avec 81% de communications maintenues sur les TGV, contre 71% pour Bouygues Telecom, 68% pour SFR et 61% pour Free Mobile. Sur le réseau RER et Transiliens, Orange avec 91% et Bouygues Telecom avec 90% devancent SFR (85%) et Free Mobile (82%).

Dans les métros, c'est Bouygues Telecom qui arrive en tête sur les communications maintenues avec 96%, devant Orange (94%) et SFR et Free Mobile (92%).