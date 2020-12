10 décembre 2020 à 09h58 par Philippe

Qualité de service mobile : Orange est toujours en tête et Free s'améliore

L'Arcep vient de publier les résultats de sa 21ème enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. Cette année, le régulateur a effectué plus d'un million de mesures en 2G, 3G et 4G sur l'ensemble du territoire, dans tous les départements à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et dans les transports. L’enquête s'est portée sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux.

Internet Mobile

La qualité des services de l’internet mobile (« mesures data ») continue de s’améliorer globalement pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses, mais à un rythme moindre que les années précédentes. Les débits descendants atteignent ainsi en moyenne 49 Mbit/s, contre 45 Mbit/s en 2019.

La qualité de service d’Orange continue de s’améliorer avec en particulier un débit moyen qui progresse de plus de 15 points, que ce soit en zones rurales, denses ou intermédiaires. Sur l’ensemble des indicateurs liés au service de données (débits, navigation web, streaming, etc.). En ce qui concenre le visionnage de vidéos ou de la navigation Web, Orange possède entre 3 et 5 points d’avance sur ses concurrents (selon les indicateurs), qui suivent en se tenant à 1 ou 2 points les uns des autres.

SFR progresse au point de se placer au même niveau que Bouygues Telecom qui a maintenu ses performances. Enfin, le réseau de Free Mobile propose des performances nettement supérieures à l’année dernière, qui se rapprochent du niveau de qualité proposé par Bouygues Telecom et SFR.

Voix et SMS

Concernant la qualité des appels, les opérateurs gagnent 6 à 11 points par rapport à l’année dernière. Orange propose la meilleure qualité de service : 90% des appels de 2 minutes sont sans perturbations audibles. Cette performance permet à Orange de creuser l’écart avec Bouygues Telecom (86%) et SFR (84%). Free Mobile est l’opérateur qui progresse le plus en passant de 70% à 81%, grâce à une utilisation plus importante de son propre réseau, qu’il continue à déployer.

En ce qui concerne les SMS, les 4 opérateurs proposent une excellente qualité de service : entre 93% et 95% des SMS sont reçus en moins de 10 secondes selon les opérateurs.

Axes de transport

Orange reste en tête avec 96% de taux de chargement d'une page web en moins de 10 secondes, 2 point de plus que l’année dernière. Bouygues Telecom se maintient à 94% et est rejoint par SFR qui gagne pas moins de 8 points par rapport à l’année dernière. Free quant à lui fait une percée remarquable en gagnant 23 points pour atteindre 92%.

Sur certaines lignes, on note aussi sur la voix une baisse de 3 points pour Bouygues et SFR qui se situent à 70% d’appels réussis, -6 points et 63% pour Free ; Orange compense le mieux par l’amélioration de son réseau avec seulement 1 point de baisse pour se maintenir à 80% de réussite.