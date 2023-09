27 septembre 2023 à 00h15 par Philippe

Quand faut-il acheter l'iPhone 15 au meilleur prix ?

Le 12 septembre dernier, Apple a une nouvelle fois créé l'événement avec la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones déclinée en quatre modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. idealo, qui est un comparateur de prix, a analysé la manière dont les prix de l'iPhone 15 (et ses déclinaisons) pourraient évoluer durant les mois suivant sa sortie. Pour faire des économies et se faire plaisir, les Français.es devront attendre quelques mois avant de se le procurer.

" Chaque année, la sortie des iPhones est un événement phare dans le monde des smartphones. Et c'est sans surprise que les consommateurs se ruent sur les nouveaux modèles présentés par Apple la semaine dernière. Toutefois, pour profiter de l'iPhone 15 (et de ses déclinaisons) au meilleur prix, la patience est clé ! En effet, selon nos pronostics, il est préférable d'attendre quelques mois - variables selon les modèles - pour obtenir de belles promotions. Par exemple, pour l'iPhone 15 Plus, on peut s'attendre à une réduction de 10,7% après 4 mois. " explique Typhaine Le Brigant, Country Manager France d'idealo.

iPhone 15 : sous la barre des 800 euros après sept mois

Sur le site du comparateur, le jour de sa sortie, l'iPhone 15 est à 969€, soit 30€ moins cher que son prédécesseur l'iPhone 14. Pour l'iPhone 13 et l'iPhone 14, les prix avaient baissés d'environ 18% après sept mois sur le marché. Selon les données d'idealo, cette tendance devrait également se poursuivre sur l'iPhone 15 dont le prix devrait passer à 792,12€ au bout de sept mois.

iPhone 15 Plus : -10,7% au bout de quatre mois

Le comparateur a également prédit l'évolution des prix du modèle Plus qui coûte pour le moment 1 119€. Quatre mois plus tard, une baisse notable de 10,7% est déjà envisagée par le comparateur, les consommateurs pourront donc l'acquérir au prix de 998,60€. Il faudra cependant patienter presque une année après sa sortie pour pouvoir l'acquérir au prix plus avantageux de 855,65€.

En comparaison avec l'iPhone 14 Plus Blue (1026,43€) et avec le 14 Plus Midnight (1024,32€) sur la même période, le prix de l'iPhone 15 Plus pourrait donc baisser plus rapidement que celui de ses prédécesseurs. Par ailleurs, il pourrait même atteindre le prix de lancement de l'iPhone 15 au bout de cinq mois.

iPhone 15 Pro : une possible montée des prix après quatre mois sur le marché ?

Grande surprise de cette année, l'iPhone 15 Pro est 70€ moins cher que l'iPhone 14 Pro à son lancement. Toutefois, en ce qui concerne la gamme Pro pour l'iPhone 13 ou l'iPhone 14, les prix ne sont jamais descendus en dessous de la barre des 1 000€, même douze mois après leur lancement. Il faudrait même éviter le quatrième mois, où l'on avait constaté une montée des prix pour les anciens modèles.

En moyenne, c'est au bout du septième mois après le lancement que l'on a vu une réduction de 11,70% sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro. Si l'iPhone 15 Pro suit la même tendance, les utilisateurs de la pomme pourraient voir les prix diminuer d'environ 143€. Et c'est à cette même période qu'il atteindrait le prix de lancement de l'iPhone 15 Plus, permettant ainsi aux Français de faire des économies tout en optant pour un modèle supérieur. idealo recommande donc aux internautes de mettre des alertes de prix sur son site afin de suivre au plus près ses fluctuations de prix.

iPhone 15 Pro Max

Pour l'iPhone 15 Pro Max il faudra compter une réduction de 13,14% seulement après huit mois de commercialisation, soit un prix de 1284,71€. Il restera malgré tout environ 150 euros plus cher que l'iPhone 13 Pro Max à la même période (1152,89€).