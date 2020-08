12 août 2020 à 06h00 par Philippe

Que se passe-t-il si vous utilisez Tor et un VPN ensemble ?

L'un des facteurs qui préoccupent le plus les utilisateurs lorsqu'ils surfent sur le web est la protection de la vie privée. Nous savons déjà que nos données ont une grande valeur sur le web et que de nombreuses sociétés de marketing peuvent essayer d'obtenir des informations pour nous inclure dans des listes de spam, envoyer des publicités ciblées ou même les vendre à des tiers. Pour faire face à ce problème, il est possible d'utiliser différents outils qui nous protègent. Deux exemples sont l'utilisation des services VPN et l'utilisation de Tor. Que se passe-t-il si nous utilisons les deux ?

Utiliser un VPN et Tor ensemble

Tout d'abord, il est important de mentionner que les deux options serviront à renforcer notre vie privée et la sécurité sur le réseau. Nous disposons de services VPN gratuit, qui cryptent nos connexions. Ils sont très utiles pour éviter que les données ne soient captées, mais aussi pour se connecter au réseau sans montrer notre adresse IP ou pouvoir accéder à des services qui peuvent être bloqués géographiquement.

Par ailleurs, le navigateur Tor est basé sur le concept de respect de la vie privée, de protection de nos données et de navigation anonyme. C'est très intéressant pour les utilisateurs qui veulent protéger leurs données autant que possible.

On peut dire que chacun protège notre vie privée d'une manière différente. Cela signifie qu'à certains moments, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser Tor, tandis qu'à d'autres moments, il peut être préférable d'utiliser un VPN.

Tor garantit que notre connexion est totalement sécurisée et privée lorsque nous utilisons son navigateur. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres outils susceptibles de protéger nos informations.

Cependant, vous devez savoir que votre fournisseur peut savoir que vous naviguez à partir de Tor. Lorsque vous commencez à naviguer, le nœud de connexion reçoit l'adresse IP de Tor, et donc l'opérateur dispose de cette information. Mais il est possible de se connecter à Tor après s'être connecté au VPN. Dans ce cas, le fournisseur Internet n'obtiendra aucune information sur l'historique, la navigation ou même l'utilisation de Tor.

Par ailleurs, certains sites bloquent désormais leur accès aux utilisateurs de Tor. En utilisant un VPN, Tor ne sera plus détecté et il sera possible d'accéder à n'importe quel site Web sans restriction.

En bref, on peut dire qu'il est possible d'utiliser un VPN en parallèle de Tor. Cela ne va pas compromettre notre sécurité et notre vie privée, et même dans certains cas, comme nous l'avons vu, cela pourrait ajouter une strate supplémentaire. Toutefois, il convient de mentionner qu'il est essentiel d'utiliser un service VPN fiable, sécurisé et ne compromettant en aucun cas la vie privée. Nous savons déjà que nous disposons d'un large éventail de possibilités, mais toutes ne seront pas vraiment sûres.

Comme nous l'avons indiqué, le respect de la vie privée est un facteur très important pour tous les utilisateurs d'Internet. En surfant sur le Net, nous pouvons rencontrer de multiples menaces à la recherche de possibilités d'obtenir des informations, de voler des données et de créer des menaces. C'est pourquoi nous devons toujours prendre des mesures pour ne pas compromettre nos systèmes. Au-delà des outils que nous utilisons, le bon sens est également essentiel.