13 février 2024 à 06h46 par La rédaction | 13 février 2024 à 07h47

Quel est le téléphone mobile le plus vendu de tous les temps ?

Le marché des téléphones mobiles existe depuis plusieurs décennies, et de nombreux modèles ont connu un grand succès. D'après vous, quel est le modèle qui a atteint les chiffres de vente les plus élevés ?

Intriguant, n'est-ce pas ? On s'attendrait naturellement à ce que les téléphones les plus vendus soient les plus récents. Mais, surprise ! Le site Visual Capitalist a compilé des données pour établir un classement des mobiles les plus vendus de tous les temps, et le grand gagnant est... le Nokia 1100 !

Ce téléphone "vintage" a atteint un nombre incroyable de 250 millions d'unités vendues dans le monde, détrônant tous les iPhone qu'on imaginait en tête du podium.

La suprématie du Nokia 1100

Le succès de l'appareil s'explique par une combinaison de facteurs : son prix abordable, ses fonctionnalités et sa taille réduite. Le succès de Nokia n'est pas un hasard. En effet, dès le développement de ce modèle, l'entreprise visait précisément les marchés émergents, tels que la Russie, l'Inde et la Chine. Un choix judicieux, confirmé par les chiffres impressionnants atteints.

Ses caractéristiques principales :

- Écran monochrome de 96 x 65 pixels

- Appareil photo VGA (0,3 mégapixel)

- Sonneries monophoniques

- Jeux préinstallés : Snake, Space Impact, Bumper

- Calculatrice, calendrier, alarme

- Lampe torche

- Radio FM

- Connectivité : GSM 900/1800

- Poids : 86 grammes

- Dimensions : 104 x 44 x 20 mm

- Batterie Li-Ion 700 mAh offrant une autonomie de 11 heures en conversation et 450 heures en veille.

Le Nokia 1100 avait été conçu pour résister aux chocs, à l'eau et à la poussière. Sa coque en polycarbonate est résistante et sa batterie offre une autonomie exceptionnelle.

De plus, l'interface utilisateur du Nokia 1100 était simple et intuitive, ce qui le rendait facile à utiliser pour tous, même pour les personnes peu familiarisées avec les technologies mobiles.

Sa période d'exploitation a également joué un rôle important : il a été vendu pendant six ans, de 2003 à 2009, juste avant l'arrivée du premier smartphone, l'iPhone, en 2007. Naturellement, les iPhone figurent également dans le Top 15, avec l'iPhone 6S/6S+ en troisième position.

Le graphique montre que Nokia et Apple dominent le classement des mobiles les plus vendus de l'histoire. Finalement au fil des années, l'iPhone a transformé Apple en une entreprise technologique majeure et admirée, tandis que Nokia a connu un déclin important.