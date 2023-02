20 février 2023 à 00h15 par Philippe

Quel iPhone choisir en 2023 ?

Avec autant d'options différentes, il peut être difficile de savoir quel iPhone correspond à vos attentes. Outre les derniers modèles, il faut également tenir compte de ceux plus anciens, chacun répondant à des utilisateurs, des budgets et des besoins différents. Avec le lancement récent de nouveaux modèles à travers la gamme iPhone 14, les choses peuvent sembler encore plus compliquées. Cet article devrait vous aider à opérer un choix.

Que devez-vous prendre en compte lors de l'achat d'un iPhone ?

Avant d'acheter un iPhone, qu'il s'agisse du nouvel iPhone 14 ou d'un modèle plus antérieur comme l'iPhone XR, il y a certains facteurs essentiels que vous devez impérativement prendre en compte. Ils s'articulent principalement autour des points suivants.

La taille de l'écran

L'un des principaux facteurs décisifs lorsque vous achetez un iPhone est la taille de l'écran que vous souhaitez ou que vous vous sentez le plus à l'aise d'utiliser.

Si vous préférez les petits écrans, votre meilleure option est l'iPhone 13 mini avec son écran de 5,4 pouces. Il a peut-être été abandonné avec la gamme iPhone 14, ce qui vous prive des dernières fonctionnalités, mais c'est l'iPhone le plus portable de la collection d'Apple.

L'iPhone SE de 4,7 pouces a techniquement un écran plus petit, mais il est en fait légèrement plus grand que le 13 mini parce que ses bords sont beaucoup plus larges. Si vous voulez le plus grand écran possible, il vaut mieux opter pour l'iPhone 14 Plus ou l'iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces).

Performances

Les performances sont un autre élément à considérer lorsque vous achetez un iPhone, car vous voudrez probablement tirer le meilleur parti de votre appareil.

Malheureusement, contrairement aux générations antérieures d'iPhone, la gamme d'iPhone 14 est divisée en deux processeurs. Les iPhone 14 et 14 Plus sont équipés du même processeur A15 Bionic que l'iPhone 13 Pro de l'année dernière. Par contre, l'iPhone 14 Pro et Pro Max sont dotés de la dernière génération de processeur : le A16 Bionic 4. Si vous voulez obtenir les meilleures performances, vous devrez opter pour ces modèles haut de gamme d'Apple.

Appareils photo

Si les appareils photo sont importants pour vous, vous avez une décision difficile à prendre, car c'est un domaine dans lequel la collection d'iPhone est très différente. Si vous souhaitez profiter pleinement de la meilleure expérience possible en matière d'appareil photo, la combinaison d'un capteur principal de 48 Mp, d'un capteur ultra-large de 12 Mp et d'un capteur de téléobjectif 3x de 12 Mp disponible sur la gamme iPhone 14 Pro pourrait vous convenir.

Si vous pouvez vous passer du capteur 48Mp amélioré et du téléobjectif 3x, vous pouvez opter pour l'iPhone 14 standard et ses deux capteurs 12Mp principal et ultra-large.

L'iPhone SE est équipé d'un seul appareil photo 12Mp à l'arrière, ce qui signifie qu'il est assez limité par rapport aux iPhones plus récent. L'objectif unique fera l'affaire si vous n'êtes pas trop porté sur la photographie, mais ne vous attendez pas au même niveau de détail que celui offert par les options haut de gamme d'Apple.

Autonomie de la batterie

Dans le passé, l'autonomie de la batterie des iPhones a été un problème, surtout si on la compare aux grandes batteries des appareils Android. Cependant, ces dernières années, Apple a fait de grands progrès dans l'amélioration de l'autonomie de la batterie et le modèle 14 Plus dure désormais en moyenne une journée entière sans charge.

La capacité de la batterie est quelque peu liée à la taille de l'écran, vous pouvez donc vous attendre à une plus grande autonomie des modèles Apple avec des écrans plus grands.

Connectivité 5G

Apple a introduit la prise en charge de la connectivité 5G dans la série d'iPhone 12, ainsi si vous voulez les vitesses de connexion les plus rapides, vous devrez acheter un iPhone appartenant à une gamme ultérieure.

N'oubliez pas que la disponibilité de la 5G est encore limitée dans certains pays et régions, mais elle s'améliore, donc vous pouvez passer à la 5G dès maintenant.

Le prix

Bien sûr, le facteur le plus important est votre budget : combien êtes-vous prêt à dépenser pour un iPhone ? L'iPhone 14 Pro est un excellent smartphone, mais il se vend à 999 €, soit 150 € de plus que l'iPhone 13 Pro.

Étonnamment, ce n'est pas l'iPhone le plus cher disponible sur le marché aujourd'hui car l'iPhone 14 Pro Max coûte entre 1 099 € et 1 599 €. Si vous voulez seulement bénéficier des fonctionnalités phares, les modèles iPhone 14 et 14 Plus ont des écrans plus grands et sont proposés à des prix attractifs, respectivement à 799 € et 899 €.

L'iPhone le moins cher est l'iPhone SE à 429 $/449 euros, et bien qu'il offre le même chipset A15 que la gamme iPhone 13, il y a un compromis non seulement en termes de design, mais aussi dans d'autres domaines.

Mais si vous souhaitez intégrer l'écosystème iOS au prix le plus bas, l'iPhone SE est peut-être fait pour vous.

Que retenir ?

Il est clair que le meilleur iPhone que vous pouvez acheter en ce moment est l'iPhone 14 Pro ou Pro Max, selon que vous souhaitez un écran de grande taille ou de taille standard. L'écart entre l'iPhone standard et le modèle Pro est encore plus grand cette année en raison de la décision d'Apple de n'ajouter l'A16 qu'aux modèles Pro.

En outre, l'iPhone 12 a été lancé il y a deux ans, mais il offre beaucoup de choses qui manquent à l'iPhone SE 3, bien que ce dernier soit un iPhone plus récent. Il vaut donc la peine de considérer l'iPhone 12 si vous disposez d'un petit budget. Pour finir, l'iPhone 13 mini est le meilleur choix si vous voulez un iPhone relativement petit.