15 février 2023 à 00h08 par Philippe

Quel opérateur a eu le plus de pannes Internet et mobile en 2022 ?

Le site ZoneADSL qui propose un outil gratuit permettant à ses utilisateurs de vérifier en temps réel s'ils sont victimes d'une panne de réseau, a référencé plus de 800 000 signalements de pannes crowdsourcés et géolocalisés sur l'année 2022.

A ce jour, le site regroupe plus 6 millions d'utilisateurs en 2022, le détecteur de pannes permet d'avoir des informations précises et fiables en France.

Le graphique ci-dessous permet d'avoir une bonne représentation sur le détail des pannes par technologie, le top des pannes par opérateur et les 5 départements avec le plus gros signalement de pannes. Une carte des pannes en France détaille également les opérateurs qui en comptent le plus.