25 octobre 2022 à 11h11 par Philippe

Quelle est la différence entre les iPhone 14 et les versions Pro ?

Décider entre un iPhone et son homologue Pro est depuis longtemps un sujet d’intérêt pour les acheteurs potentiels. Il faut aussi tenir compte des différentes options de couleurs, dont certaines ne sont disponibles que sur les iPhone ordinaires ou sur les modèles Pro. Si vous êtes dans le même doute une nouvelle fois, nous vous aidons à comprendre en quoi l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus diffèrent de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max.

Quelle est la différence entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ?

Pour donner un aperçu, l’iPhone 14 Pro est doté d’un bien meilleur système de caméra et d’un écran techniquement avancé. Les appareils photo et l’écran de l’iPhone 14 sont tous deux excellents, par rapport aux téléphones précédents, mais les nouveaux téléphones Pro se distinguent de manière significative dans ces deux domaines. Et mise en garde importante, quel que soit le modèle pour lequel vous optez, choisissez toujours parmi les meilleures coques iPhone 14 pour protéger votre iPhone.

Cette année, les modèles iPhone 14 Pro intègrent un nouveau système sur puce A16 Bionic, tandis que les modèles 14 ordinaires ont conservé le système A15 Bionic de l’an dernier, qui équipait également les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Il y aura certainement quelques avantages en termes de vitesse et de traitement avec la puce A16 par rapport à l’A15, mais ce n’est probablement pas une différence déterminante. Ce seul élément ne devrait pas déterminer si vous choisissez le téléphone ordinaire ou l’option Pro.

Quelle est la qualité du système de caméra de l’iPhone 14 Pro ?

Chaque année, chaque iPhone est doté d’un nouveau système de caméra, qui fait instantanément paraître les iPhone précédents inférieurs. La question que vous devriez vous poser à propos du système d’appareil photo n’est pas : « est-ce que vous allez l’utiliser » puisque tout le monde utilise plus ou moins son appareil photo – mais plutôt : « comment allez-vous l’utiliser ?

En général, il est recommandé aux personnes qui créent du contenu vidéo ou photo d’opter pour un téléphone de modèle Pro doté du meilleur système de caméra. En outre, même si vous ne prenez pas de photos pour des annonces immobilières ou ne tournez pas de vidéos YouTube lucratives, mais que vous êtes toujours obsédé par la retouche photo et l’impression ou le catalogage de vos images, vous devriez probablement vous intéresser aux téléphones Pro.

Même si l’iPhone 14 Pro dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, la plupart du temps, il combinera les pixels pour agir comme un appareil photo de 12 mégapixels avec des pixels beaucoup plus grands.

Si tout cela ne vous intéresse pas, l’iPhone 14 et son système d’appareil photo devraient vous convenir. Il dispose d’une caméra frontale améliorée avec mise au point automatique. Les selfies devraient être plus dynamiques qu’avec les iPhone précédents. Comme cela a été le cas en comparant la plupart des caractéristiques de ces téléphones : ce n’est pas bon contre mauvais, c’est bon contre meilleur. Le 14 Pro va tout simplement plus loin, avec plus de capacités.

Écran permanent

L’écran des téléphones Pro était meilleur que celui des iPhone ordinaires par le passé, mais cette année, l’écart est plus important. Sur les modèles Pro, vous serez toujours en mesure de voir l’heure et tous les widgets que vous avez configurés. Vous pourrez également continuer à voir votre fond d’écran lorsque le téléphone est en veille.

L’affichage permanent ne devrait pas épuiser la batterie et ne présente donc pratiquement aucun inconvénient. Si vous ne voulez pas le voir continuellement, vous pouvez le désactiver. Il est intéressant de noter que si vous portez une Apple Watch et que vous quittez la pièce où se trouve le téléphone, la montre déclenchera l’extinction complète de l’écran, pour des raisons de confidentialité et d’économie de batterie supplémentaire.

Autres points majeurs

La plupart du temps, il s’agit de fonctionnalités ou de détails qui, à eux seuls, ne justifieraient pas de choisir un téléphone plutôt qu’un autre.

La zone d’encoche sur les téléphones 14 Pro est également différente cette année. Il s’agit désormais de Dynamic Island, qui affiche les alertes système et des éléments tels que la musique en cours de lecture. C’est soigné et devrait être utile maintenant, mais cela pourrait prendre un certain temps pour atteindre son plein potentiel.

Aussi, les modèles d’iPhone Pro disposent d’un scanner LiDAR généralement utilisé pour les applications de réalité augmentée.

Ils ont la possibilité d’acheter 1 To (1 000 Go) de stockage. Apple affirme que l’iPhone 14 a une autonomie de 20 heures en lecture vidéo, tandis que le 14 Pro a une autonomie de 23 heures.

Devriez-vous acheter un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro ?

Apple considère que l’iPhone 14 Pro est meilleur et, bien entendu, c’est l’appareil le plus attrayant. Cependant, la plupart des consommateurs essaient de déterminer si ces fonctions avancées ont de la valeur pour eux et ne font pas leur choix uniquement en fonction du coût.

Passer d’un iPhone 13 à un iPhone 14 cette année n’apportera pas grand-chose. Néanmoins, vous verrez une différence plus sensible en passant d’un 13 ou 13 Pro à l’iPhone 14 Pro.

Les autres consommateurs qui passent d’un iPhone plus ancien, comme le 11 ou un modèle antérieur, bénéficieront de nombreuses améliorations en passant au 14. Le 14 Pro offrira encore plus de possibilités.