13 juillet 2021 à 06h43 par Philippe

Quelle est la place pour la messagerie mobile en France dans les entreprises en 2021 ?

Dans la course à la transformation digitale accélérée par la crise sanitaire, quelle est la place de la messagerie mobile dans les entreprises en 2021 ? Esendex, qui est un groupe de messagerie professionnelle en Europe, a mené une enquête en collaboration avec PricewaterhouseCoopers (PwC) auprès de 4 300 entreprises en Europe et en Asie-Pacifique. Si les entreprises françaises ont pris le virage de la messagerie mobile, elles enregistrent néanmoins un léger retard par rapport à leurs homologues étrangers.

La France en retard par rapport aux autres pays

Si 47 % des entreprises, tous pays confondus, ont adopté la messagerie mobile, La France enregistre un léger retard. Dans l'hexagone, 43 % des entreprises utilisent la messagerie mobile comme canal de communication B2C. C'est 10 points de moins qu'en Italie et en Australie et jusqu'à 15 points de moins qu'en Espagne. Seule l'Allemagne affiche un pourcentage moins élevé qu'en France avec un taux d'utilisation de 38 %. De même, il existe un écart important entre l'utilisation de la messagerie mobile dans les PME et dans les grandes entreprises.

En France, alors que plus de la moitié des entreprises de plus de 250 employés ont adopté la messagerie mobile, seul un tiers des PME utilise les SMS et les applications telles que WhatsApp ou Facebook Messenger pour communiquer avec leurs clients.

Les campagnes marketing, premier cas d'utilisation de la messagerie mobile

Lorsqu'elle est adoptée, la messagerie mobile représente le moyen de communication le plus utilisé, devant l'e-mail, le chat client et le centre d'appels.

En France, les campagnes marketing sont le premier cas d'utilisation de la messagerie mobile. En effet, 47 % des entreprises privilégient les SMS, WhatsApp ou Facebook Messenger pour promouvoir leurs produits et services. C'est 15 points de plus que l'e-mail. La pandémie a eu un impact significatif sur le marketing mobile. 40 % des entreprises françaises ont augmenté le volume d'envoi de messages marketing sur mobile depuis le début de la crise sanitaire. Une augmentation s'expliquant par la fermeture imposée aux établissements et commerces qui se sont tournés vers de nouveaux canaux de communication B2C pour compenser le manque à gagner.