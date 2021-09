01 septembre 2021 à 06h00 par Philippe | 23 septembre 2021 à 03h39

Quelles sont les 20 entreprises responsables de 55 % des échanges commerciaux dans le monde ?

Il existe des millions d'entreprises à travers le monde qui évoluent dans divers secteurs d'activité. Certaines sont de taille importante, tandis que d'autres ne comportent que quelques employés. Mais au juste, quelles sont les sociétés qui sont responsables de la plupart des échanges commerciaux dans le monde ? Dans quel secteur d'activité évoluent-elles ?

Comme il s'agit d'un sujet assez délicat à traiter, nous faisons appel à notre spécialiste Kevin Cochran (profil ici) pour mieux vous expliquer le fonctionnement des transactions mondiales. Il est à noter que les informations peuvent également expliquer le même phénomène en France.

Les entreprises qui évoluent dans le secteur des nouvelles technologies

Sans surprise, les sociétés qui évoluent au sein du secteur des nouvelles technologies sont celles qui font le plus de volume d'échanges commerciaux dans le monde, si on parle en termes de valeurs. Ce sont généralement des objets de haute technologie sur lesquels il est possible de faire une plus-value très intéressante.

On peut citer par exemple Apple, avec ses smartphones, tablettes et montres connectées, mais également Amazon, qui se charge de faire des livraisons à peu près partout dans le monde. Dans un autre registre, on peut également parler de certains prestataires de services comme Google ou Facebook, même s'il est plus difficile de considérer la plupart de leurs offres comme des échanges de marchandises.

Les sociétés qui gèrent les matières premières

Si le secteur des nouvelles technologies est probablement celui où les marges bénéficiaires sont les plus importantes, la négoce de matières premières est celui qui traite les plus gros volumes. Mis à part les entreprises pétrolières comme Shell ou Total, il est difficile de nommer des leaders spécifiques dans cette industrie où de nombreuses entreprises distinctes évoluent.

Dans tous les cas, il va sans dire que les matières premières sont nécessaires pour que toutes les activités économiques puissent se dérouler correctement. Sans nourriture, il n'est pas possible de nourrir les travailleurs. Sans coton, il n'est pas possible de s'habiller. Sans pétrole, il n'y a pas de carburant pour faire fonctionner les machines…

Les sociétés qui s'occupent du négoce des matières premières sont donc d'une importance capitale, ce qui explique le fait qu'elles génèrent un gros volume de transactions. Cependant, puisque ce sont la plupart du temps des produits bruts et que les cours sont décidés au niveau mondial, la marge bénéficiaire est souvent plus faible que dans le secteur des nouvelles technologies.

Pourquoi est-ce plus facile de lancer une société sur internet ?

En tant que particulier, il est illusoire de penser pouvoir concurrencer l'industrie des matières premières ou des nouvelles technologies. Cela demande un investissement beaucoup trop important, qui dépasse parfois le PIB de certains pays.

Lorsqu'on désire entreprendre, à moins de posséder des moyens financiers considérables ou d'être entouré d'experts reconnus dans votre secteur activité, il convient de se focaliser sur une niche avec peu de concurrents. En commençant petit et en se développant au fil du temps, il est possible de peser bien plus gros des années plus tard. Mais si on veut être un gros acteur immédiatement, il y a de forts risques que notre projet soit voué à l'échec avant même de l'avoir lancé.