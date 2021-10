28 octobre 2021 à 02h00 par Philippe | 28 octobre 2021 à 03h47

Quelles applications ont été les grandes gagnantes de la panne mondiale de Facebook ?

Pendant le dysfonctionnement de Facebook, les consommateurs se sont tournés vers d'autres applications, et le résultat est assez surprenant.

Le 4 octobre 2021 dernier, Facebook a connu une panne mondiale dont la portée a affecté tous les réseaux sociaux du géant numérique : Facebook, Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp Messenger. Il s'agit de la panne la plus longue de l'histoire des GAFA. Elle a duré sept heures, de 15h00 à 22h00 GMT, et occasionné une chute drastique de l'utilisation des applications du groupe, représentant -80% du trafic habituel. La panne a touché la communauté mondiale des utilisateurs. Sachant que les consommateurs de nombreux marchés importants passent en moyenne entre 4 et 5,5 heures par jour sur les apps, et que les celles de Facebook dominent le classement des utilisateurs actifs mensuels en dehors de la Chine (n° 1 Facebook, n° 2 WhatsApp Messenger, n° 3 Instagram, n° 4 Facebook Messenger), cette défaillance a eu un impact énorme sur les autres entreprises mobiles.

Une panne ressentie différemment selon le pays

L'utilisation de Facebook a tendance à augmenter le matin et culmine le soir sur la plupart des marchés du monde. La panne s'étant produite au sein de différents fuseaux horaires à travers le monde, l'impact s'est essentiellement concentré sur les pays d'Amérique du Nord et Latine et sur l'Europe, les consommateurs d'Asie-Pacifique étant en grande partie endormis à ce moment-là.

Un constat illustré par l'Australie, où le nombre d'utilisation, bien qu'en-deçà de la normal, est resté dans la moyenne pendant la nuit. Au Brésil et aux États-Unis, l'utilisation a chuté de 50 % par rapport aux niveaux normaux. La baisse n'a pas été totale, car les consommateurs ont essayé à plusieurs reprises d'accéder aux applications Facebook, ce qui leur a fait perdre du temps, même s'ils se sont souvent heurtés à des écrans qui ne se rafraîchissaient pas. App Annie a également constaté que l'Europe a durement été touchée par la panne, qui a commencé juste au moment où l'utilisation, après le travail et l'école, commence normalement à augmenter (17 heures à Paris et Berlin, 16 heures à Londres).

Les applis qui ont le plus profité de la panne Facebook

Bien que de nombreux consommateurs se soient tournés vers d'autres applications de médias sociaux pour communiquer avec leurs amis et leur famille, App Annie a constaté qu'en fin de compte, ils ne se sont aussi ouverts à une grande variété d'apps pour passer le temps, principalement celles axées sur le divertissement. Aux Etats-Unis,

- Les apps de rencontre ont été un bénéficiaire surprenant de la panne, avec des applis comme eHarmony, Scruff et Hinge qui ont enregistré de fortes progressions. Cela montre que les applis de rencontre ne se contentent pas de faciliter les connexions, elles sont une source de divertissement et un moyen de passer le temps - voire un substitut à la navigation dans le fil d'actualité.

- Les applis financières, et en particulier d'investissement et de crypto monnaies comme Crypto.com, CoinGecko, Webull Stocks et Robinhood, ont bénéficié d'une augmentation de leur utilisation jusqu'à 290 % de leur utilisation normale : preuve de l'attrait de ces applis qui se sont attachées à rendre le trading amusant et accessible, et de l'explosion de l'intérêt qu'elles suscitent sur la marché actuel. Il est aussi probable que les consommateurs se soient tournés vers certaines apps d'investissement pour vérifier comment le marché réagissait aux nouvelles de Facebook.

- Les apps de streaming video ont remplacé le mur d'actualité de Facebook et les reels d'Instagram, les consommateurs ayant cherché au-delà des apps du top habituel que sont Netflix et Youtube pour diversifier le contenu à streamer. Ainsi, Bravo Now et SHOWTIME ont respectivement vu une augmentation de +585% et 370% de leur temps d'utilisation consommateur.

- Des jeux comme Sudoku by genina et Candy Crush Soda Saga et les applis sociales comme Telegram, Zello Walkie Talkie et Twitter ont vu leur utilisation augmenter fortement aux États-Unis. Telegram et Twitter ont capté à eux seuls près de 2 millions d'heures supplémentaires aux États-Unis pendant la panne de 7 heures par rapport à la normale. Si les applications sociales ont bénéficié d'une attention accrue de la part des utilisateurs pendant cette période, les tendances actuelles suggèrent que les utilisateurs reviennent aux applications de Facebook en raison des forts effets de réseau, des habitudes de communication existantes et des cercles sociaux formés.Au Royaume-Uni, la société de données et d'analyse mobile App Annie a observé des tendances similaires, avec des applications de trading telles que Binance, Crypto.com et TradingView qui ont comblé une partie du "temps mort" laissé par Facebook.

Les applications de rencontre eHarmony et Hinge ont connu une forte augmentation du temps passé, respectivement de 130 % et 50 %. Tinder a également connu une hausse de 35 % du temps passé par rapport à la moyenne des sept jours précédents, ce qui est particulièrement impressionnant étant donné que Tinder est l'application de rencontre la plus populaire au Royaume-Uni et la deuxième application en dehors des jeux en termes de dépenses consommateurs, ce qui témoigne de sa portée et de la profondeur de l'engagement des utilisateurs.

Sur le plan social, Telegram et Twitter ont connu des augmentations considérables du temps passé, similaire à de nombreux marchés. Cependant, Clubhouse, l'appli audio sociale, a presque doublé son temps d'utilisation. Alors que la popularité de l'application est montée en flèche en février 2021, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels au Royaume-Uni a chuté, passant d'un pic de 550 000 en février à 160 000 en septembre 2021.En Allemagne, App Annie a constaté une plus grande diversité du temps passé sur d'autres applications de médias sociaux, notamment imo, Signal, Discord and Snapchat, en plus de Telegram. Si Telegram a connu un taux de croissance plus élevé, Snapchat a connu une augmentation absolue du temps passé bien plus importante.

Les consommateurs ont passé quatre fois plus d'heures supplémentaires sur Snapchat que sur Telegram pendant la période de panne. Il est également à noter que iDates et Mamba Dating, toutes deux basées en France, ont connu une forte croissance du temps d'utilisation. L'application locale d'investissement et de crypto-monnaie, Vivid, a connu une croissance de 525 %. Les consommateurs allemands ont peut-être profité d'une situation opportune pour s'engager sur le marché boursier, ou ont simplement trouvé du plaisir et du divertissement dans une application de trading.

En conclusion, les consommateurs ont comblé le vide laissé par Facebook pendant la panne avec d'autres apps, et pas seulement sociales.

Avec l'arrêt de Facebook, Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp, les consommateurs ont cherché des alternatives aux valeurs clefs proposées par ces apps : la communication et la connexion sous la forme de diverses autres offres sociales. Cependant, ils ont également passé ce temps à suivre le marché boursier, à échanger des crypto-monnaies, à chercher l'amour, à diffuser du contenu en continu et à jouer à des jeux. En fin de compte, ils ont passé le temps, et cela va bien au-delà des bénéficiaires immédiats des applications sociales et de communication.