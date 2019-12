17 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Quelles sont les applications de mobilité les plus téléchargées pendant la grève ?

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, a publié une comparaison des applications de transports les plus utilisées avant et pendant la grève.

Les téléchargements des applis de covoiturage explosent, ainsi que celles de déplacements urbains (Citymapper, Google Maps etc…) faisant disparaître des classements les applications hôtellières type Airbnb.

Du 24 au 30 novembre 2019, les applications en tête étaient Waze, Google Maps et Uber. Par contre du 5 au 12 décembre 2019, l'application de co-voiturage Blablacar et de la SNCF se placent respectivement en deuxième et troisième position. Blablacar est d'ailleurs passé de la 8ème à la 2ème position.

Pendant cette deuxième période de comparaison, le classement a été totalement chamboulé. Google Maps qui était en deuxième position, est passé à la 6ème place.