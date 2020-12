07 décembre 2020 à 06h00 par Philippe | 15 décembre 2020 à 09h05

Quelles ont été les applications les plus téléchargées sur l'Apple Store en 2020 ?

Apple a dévoilé les applications qui ont eu le plus de succès en 2020. Sans grande surprise en y trouve en tête de liste TikTok et Zoom. La nouvelle appli TousAntiCovid se trouve aussi en bonne position contrairement à StopCovid qui n'avait pas remporté l'adhésion du public.

Les applications qui ont été le plus téléchargées en 2020 couvrent trois secteurs principaux : la visioconférence, le divertissement et les réseaux sociaux. Apple a publié le classement des applis les plus populaires de l'App Store téléchargées sur iPhone et iPad.

TikTok la star de l'iPhone

La grande gagnante des applications gratuites pour iPhone est TikTok. Viennent ensuite dans l'ordre : WhatsApp, Instagram, Snapchat et YouTube. En sixième place on retrouve Zoom, l'appli de visioconférence, qui a connu un boom lors du premier confinement.

A noter dans le classement, la bonne performance de l'application de traçage du gouvernement Français TousAntiCovid qui, téléchargée plus de 10 millions de fois, se place à la treizième place devant Disney+. Cette dernière, a par ailleurs, été élue par Apple comme " l'application de l'année pour Apple TV ".

Wakeout, destinée à la pratique d'exercice en intérieur, a été désignée par la firme américaine comme l'appli pour iPhone de l'année. Cependant elle ne figure pas parmi les plus populaires de 2020.

Dans la catégorie des applications gratuites pour iPad, c'est Zoom qui remporte la première place du podium suivie de Netflix et Disney+. L'appli de vidéoconférence, sans surprise, a été élue par Apple " application pour iPad de l'année ".

En raison des mesures sanitaires engendrées par la COVID-19, ce sont les applications destinées aux échanges comme WhatsApp et Skype qui occupent respectivement la quatrième et cinquième place.

Dans la catégorie jeux c'est l'appli Among Us, jeu multi-joueurs où l'on doit démasquer un saboteur, qui arrive en tête suivie de Call of Duty et Roblox. Le confinement a aussi profité aux applis de paris sportifs et de jeux d'argent type casino suisse.

Applications payantes

Dans la catégorie applications payantes pour iPhone on trouve à la première place Forest : Rester Concentré (une appli qui permet de rester concentré et efficace) suivie de photo TouchRetouch et Procreate Pocket. Procreate est en tête pour les applications pour iPad. Viennent ensuite GoodNotes 5 et Notability destinées à la prise de notes.

Dans la catégorie jeux payants la première place est occupée par Plague Inc. Dans ce jeu vidéo développé en 2012 le joueur doit créer une pandémie mondiale de toutes pièces. En début d'année, lorsque les premières rumeurs du coronavirus se faisaient entendre, le jeu s'est trouvé en tête des téléchargements.

Enfin, pour être équitable, il faut noter que Google a aussi désigné les applications Android de l'année sans pour autant indiquer un classement exhaustif. L'entreprise met en valeur l'application de cours en ligne Welcome Originals tandis que Disney+ est plébiscité par le public.