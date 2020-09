24 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Quelles catégories de jeux sont les plus populaires sur smartphones ?

Crédit Photo : reviewsxp

Le jeu mobile est parmi les formes les plus populaires de jeu vidéo dans le monde, générant même plus de la moitié des revenus du secteur devant les consoles et le jeu sur PC. Ainsi, au troisième trimestre 2019 les jeux mobiles ont représenté près de 40% des téléchargements et plus de 70 % de toutes les dépenses des consommateurs sur iOS et Google Play combinés.

Afin d'analyser les dernières tendances de ce marché grandissant, App Annie a développé Game IQ, une technique de classification unique. Avec cette méthode les jeux mobiles sont répertoriés en sous-genres ce qui permet une analyse du marché plus accessible. Plus de 27 000 jeux ont déjà été classifiés ce qui permet de découvrir les enseignements avec chiffres à l'appui qui vont suivre.

Les jeux Casual ont été les plus téléchargés au premier semestre 2020 en France en atteignant 82% des téléchargements, dépassant largement les jeux de type Core et Casino

Ces jeux facilement compréhensibles ou les parties sont courtes conviennent à tout type de public. Dans cette catégorie Game IQ distingue plusieurs genres tels que les jeux de puzzle, de simulation, de racing ou ceux dit " hyper-casual " par exemple. Ils représentent 70% du temps de jeux des utilisateurs français.

Le jeu Brain Out s'est placé en tête du classement des téléchargements suivi de Woodturning puis Ludo King. Brain Out et Ludo King font partie du genre " Puzzle/ Trivia ". En effet, au niveau mondial, ce genre a la plus grande part de marché en termes de téléchargements et connaît la plus forte croissance d'une année sur l'autre.

Les jeux "Hyper-Casual" ont représenté 30% des téléchargements des jeux globaux dans le monde au premier semestre 2020 atteignant ainsi 5 milliards de téléchargements. Cela représente environ 5 fois plus qu'à la même période deux ans auparavant.

Les 5 jeux les plus téléchargés dans le monde font partie de la catégorie "Hyper Casual". Une tendance qui se confirme en France où l'on retrouve sur le podium les jeux Coin Master, Woodturning, Draw Climber et Save the girl dans les 4 premières positions. (iOS et Apple combinés).

Au premier semestre 2020 les utilisateurs ont passé 50% de leur temps de jeu sur des jeux de type Core.

En France, les jeux de la catégorie Core représentent 59% des dépenses des utilisateurs. Dans le monde les joueurs ont dépensé plus de 22,5 milliards dans les meilleurs jeux de la catégorie Core. Ce sont les jeux d'action qui propulsent la catégorie Core sur le devant de la scène en matière de temps de jeu.

Dans le genre action les jeux Battle Royal arrivent en tête du classement. Ils connaissent le plus grand succès en volume de base d'utilisateurs et d'engagement. Dans le monde, sur le temps de jeu global passé par les utilisateurs mensuels moyens sur les 1000 meilleurs jeux, 18% sont consacrés aux jeux Battle Royal. Pour la première moitié de l'année, 60% de ce temps correspond au jeu PUBG Mobile qui se classe ainsi premier avec Free Fire en matière de téléchargements sur cette même période.

Presque la moitié des dépenses des joueurs dans le monde ont été investies dans des jeux de rôle et de stratégie.

Les dépenses mondiales des consommateurs dans les jeux hybrides de la catégorie Casino ont augmenté de 130 % au premier semestre 2020, contre 30% pour les jeux de casino traditionnels.

En effet, bien que les jeux plus traditionnels tels que le poker et les machines à sous soient toujours les genres les plus importants de la catégorie Casino, les jeux hybrides connaissent un succès fulgurant.

Coin Master est un excellent exemple de la manière dont les différents gameplays et designs peuvent être utilisés et croisés afin de créer un jeu à succès. En effet, Coin master est devenu le premier jeu de casino au monde en dépenses consommateurs au premier semestre 2020 au niveau mondial.