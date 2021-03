22 mars 2021 à 06h00 par Philippe | 29 mars 2021 à 07h12

Quelles sont les meilleures applications mobiles de rencontre ?

Plus nous prenons de l'âge, plus il nous est difficile de faire de nouvelles connaissances car notre cercle social a tendance à se rétrécir. C'est l'une des raisons de l'arrivée des "dating apps". Ces applications permettent de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer et démarrer une relation.

Sites de rencontre les plus populaires

Les rencontres en ligne sont devenues populaires grâce à leur facilité d'utilisation. Pas besoin de s'asseoir pendant des heures dans un café et d'attendre une réunion. De nombreuses rencontres femmes hommes voient souvent le jour grâce à ces applications.

Badoo

Nombre d'utilisateurs : 340 millions enregistrés, 60 millions d'utilisateurs actifs. L'avantage de cette application est que vous pouvez choisir selon vos propres critères, et il y a aussi la fonction "Croisé" - cela signifie que vous êtes dans le rayon le plus proche de la personne qui vous intéresse.

Tinder

Une application mobile populaire, c'est une plate-forme pour des rendez-vous faciles et rapides avec des personnes autour de votre emplacement. Tinder se place derrière Badoo en termes de prévalence dans le monde parmi les applications équivalentes.

Hornet

Cette application est destinée au public gay. La création d'un compte n'est pas obligatoire, mais les chances augmentent précisément lorsqu'un profil est rempli pour chercher un partenaire. Des recherches ont montré que près de 70% des couples de même sexe se sont rencontrés ce type d'application.

LovePlanet

L'application mobile Loveplanet est une application de rencontres en ligne très populaire. Elle permet de correspondre dans des chats anonymes, de rechercher des utilisateurs à proximité. Un abonnement payant est requis pour utiliser toutes les fonctionnalités.

Avantages importants : il est possible de contrôler la visibilité du profil, il n'y a pas de publicité, la fonctionnalité de filtrage des profils et d'interaction avec les autres utilisateurs est maximale. Par exemple, vous pouvez offrir à d'autres utilisateurs non seulement des cadeaux, mais également des fonctionnalités de service telles que "Augmenter le profil" et "Premium".

Bumble

L'application la plus originale de la liste : l'application mobile Bumble est un service de rencontre en ligne où le premier pas n'est pas fait par des hommes, mais par la gente féminine. L'évaluation des questionnaires se fait par "swipes", en cas de sympathie mutuelle entre un homme et une femme, elle a 24 heures pour écrire en premier, et l'homme a 24 heures pour lui répondre.

L'application permet également de rechercher des amis et des partenaires commerciaux, tout le monde peut faire le premier pas dans les 24 heures. L'application prend en charge l'intégration avec les services Instagram et Spotify.