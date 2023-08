02 août 2023 à 00h15 par Philippe

Quelles sont les nouveautés sur les Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 ?

Samsung continue dans sa lancé dans le domaine des smartphones à écrans pliables. Le sud-coréen vient de dévoiler sa 5ème génération de ses smartphones pliables : les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5.

Ces deux smartphones s'inscrivent dans la continuité de leurs prédécesseurs. Chaque nouvelle génération profite d'améliorations qui rendent utilisation de ces smartphones pliants toujours plus confortables.

Samsung Galaxy Z Flip5

Son écran est 3,78 fois plus large que celui du modèle précédent. Le nouvel écran externe permet d'accéder directement à toute une palette de fonctionnalités, et de contrôler le téléphone fermé comme passer des appels, contrôler sa piste de lecture musicale, consulter ses notifications et accéder aux paramètres Wi-Fi ou au Bluetooth.

Désormais, on peut répondre aux messages sur un clavier sans avoir à ouvrir le smartphone. D'un simple balayage de l'écran, il est possible de payer avec les cartes de paiement ou de fidélité préférées dans Samsung Wallet.

Au niveau de l'appareil photo, en utilisant ses capteurs arrières, il est également possible de se prendre en selfie sans avoir à ouvrir son smartphone et de se visualiser sur son écran externe. Il suffit de le plier pour trouver le meilleur angle et prendre des photos les mains libres. Accéder aux réglages photos directement depuis l'écran externe est possible.

Le Galaxy Z Flip5 embarque un capteur ultra et grand angle de 12 mégapixels. Le capteur frontal est de 10 mégapixels.

Lorsque l'on prend une personne en photo, celui-ci peut se voir sur l'écran externe pour ajuster sa pose et s'assurer que la photo sera réussie. L'appareil est doté d'un stabilisateur d'images et grâce à l'Auto Framing, lors d'une prise, cette fonction permet de ne pas laisser une personne hors du cadre.Ce modèle par rapport à la dernière version contient plus de possibilités de personnalisation, notamment celle d'assortir le Flip5 au cadran des Galaxy Watch 6 Series. Autre nouveauté avec la Coque interchangeable à fond d'écran dynamique, il suffit d'insérer une carte NFC interchangeable pour que le Galaxy Z Flip5 adopte le même look sur l'écran externe et le dos de l'appareil.

Afin d'éviter d'accumuler la poussière une fois plié dans la poche à l'instar des anciens modèles, le Z Flip5 dispose désormais d'une nouvelle charnière en goutte d'eau lui permettant de se fermer parfaitement.

L'écran FullHD+ de 6,7 pouces possède un taux de rafraichissement de 120Hz. La définition est de 2 640 x 1 080 FHD+ Dynamic AMOLED 2X. La nouveauté se situe surtout au niveau de l'écran extérieur avec une dalle AMOLED de 3,4 pouces (748 × 720 pixels) et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Cette amélioration est significative car elle rend son utilisation beaucoup plus confortable.

Le Galaxy Z Flip5 pèse 187 grammes et mesure plié : 85,1 x 71,9 x 15,1 mm et 165,1 x 71,9 x 6,9 mm replié.

Ce modèle s'appuie sur le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. 2 versions sont disponibles : 256Go/8Go et 512Go/8G.

Commercialisé à partir de 1199 €, le Galaxy Z Flip5 se décline en vert d'eau, Graphite, crème et Lavande. Il est également disponible en vert, cobalt, argent et jaune qui sont vendus exclusivement sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold5

Le Galaxy Z Fold5 est le plus fin et le plus léger des Fold. A l'instar de son prédécesseur, le Z Fold5 conserve son écran AMOLED 120 Hz de 7,6 pouces. L'unique évolution se situe au niveau de sa luminosité maximum qui atteint désormais 1750 nits afin d'améliorer la lisibilité. L'écran de 6,2 pouces en façade est toujours un AMOLED de 120 Hz, ce qui lui permet d'être très lisible en plein soleil.

Autre point important, sa charnière garantit une fermeture à plat, sans aucun interstice en son centre. On remarque également que Samsung a travaillé sur sa finesse, avec une épaisseur de 13,8 mm une fois refermé, contre 15,8 mm pour le Fold4. Une amélioration a également été apportée sur son poids de 253 grammes contre 264 grammes pour le fold4. La fiche technique évolue aussi avec 3 versions de 12 Go de RAM contre 8 Go.

L'appareil photo reste identique par rapport au Fold4, le Galaxy Z Fold5 embarque un module photo haut de gamme avec un capteur de 50 MP associé à un objectif grand-angle et au Space Zoom x30. Le capteur frontal est de 10 mégapixels.

Le nouveau S Pen Fold Edition est également plus fin et plus compact. Il a été retravaillé pour faciliter la prise de notes et procurer une meilleure sensation d'écriture. Il est également disponible dans une coque avec S Pen intégré, aux dimensions d'une coque standard pour Fold.

Son poids de 253 grammes au lieu de 265 grammes pour le Fold4. Il mesure plié : 154,9 x 67,1 x 13,4 mm et 154,9 x 129,9 x 6,1 mm.

Le Galaxy Z Fold 5 est certifié IPX8], et doté de bords en aluminium Armor et de verre Corning Gorilla Glass Victus2 pour l'écran externe et le dos du smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 est disponible en Bleu, Noir et Crème. 2 autres coloris (cobalt et argent) sont proposés en exclusivité sur site web de Samsung. A partir de 1899 €, 3 versions sont commercialisées : 256Go/12Go, 512Go/12Go et 1To/12 Go.