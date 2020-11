18 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Quelles sont les performances de l'Internet mobile pour les 15 plus grandes agglomérations en France ?

Après avoir publié au premier trimestre 2020 le deuxième baromètre de la couverture mesurée en France métropolitaine et en régions, nPerf vient de dévoiler le deuxième baromètre des performances de l'Internet mobile concernant les 15 agglomérations les plus peuplées de France métropolitaine qui concentrent chacune plus de 400 000 habitants. La période de référence est de 10 mois, de janvier à octobre 2020 inclus.

Les villes

Comme l'an passé, tous opérateurs confondus, c'est Strasbourg qui est le grand gagnant. Les habitants de cette agglomération ont en effet bénéficié depuis début 2020 d'un excellent débit descendant de 66 Mb/s ainsi d'une très bonne qualité de navigation web et de streaming, ce qui hisse finalement la ville en première place des scores nPerf. C'est ensuite Lille et Rouen les mieux loties. En queue de peloton, c'est la ville d'Avignon. A noter que les trois plus grosses agglomérations de France, à savoir Paris, Lyon et Marseille sont loin de bénéficier des meilleures performances de l'Internet mobile.

A cause du confinement lié au COVID-19, la moyenne des débits n'a pas augmenté par rapport à 2019 sur la même période (octobre en plus cette année). Les scores ont quant à eux tout de même augmenté de 4%. Rappelons que les scores incluent la latence, le débit montant ainsi que des tests de streaming et de navigation web.

Les opérateurs

Les abonnés Orange sont ceux qui ont bénéficié des meilleures performances de l'Internet mobile, et ce, sur toutes les agglomérations. Ce sont aussi les abonnés Orange qui, sur la majorité des agglomérations, ont bénéficié des meilleurs débits descendants, excepté à Nantes où SFR a fourni à ses abonnés les plus forts débits parmi les quatre opérateurs.

Au final, le classement des opérateurs est Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free.