19 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Quelles sont les dernières tendances concernant les applications mobiles ?

Les applications mobiles sont devenues, ces dernières années, plus qu'un divertissement, elles sont devenues un réel avantage dans le quotidien des utilisateurs. L'innovation technologique croissante induit de nouvelles opportunités dans le développement d'application. Voici un concentré des dernières tendances concernant les applications mobiles.

Le portefeuille virtuel

De l'argent liquide et du chèque à la carte bancaire, la façon dont les achats se réalisent ont beaucoup évolué ces dernières années et, au cours de cette demi-décennie un nouveau mode de paiement est apparu et s'accroit fortement ; les applications mobiles de paiements. Aujourd'hui, de plus en plus de banques offrent ces services aux consommateurs et l'utilisation de ces services devrait augmenter considérablement ces prochaines années ou même, ces prochains mois.

Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur dans le quotidien. Des Chatbox pouvant interagir avec les internautes sur un casino en direct avec croupier en direct, aux enceintes connectées, les "aides-robots" sont de plus en plus nombreux à répondre aux questions des internautes. Ainsi, les applications liées à l'intelligence artificielle ont clairement le vent en poupe.

Les services à la demande

Déjà un classique, les applications de services sont très appréciées du grand public et sont très variées, que ce soient des applications de taxis type Uber, de nettoyage, de shopping, de freelance ou des services de streaming type Netflix, Spotify ou Deezer. Cependant, les applications de services à la demande savent s'adapter et profiter de chaque progrès technologique pour s'étendre et proposer de plus en plus de services très souvent innovant.

Sécurité

La sécurité de nos données est aujourd'hui au centre des préoccupations et de nombreuses applications proposent des services variés pour la protection de celles-ci. Qu'il s'agisse des antivirus ou des VPN, les applications de sécurité augmentent et savent innover avec le progrès technologique.

La réalité virtuelle et augmentée

La réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (VR) sont les grandes innovations numériques de ces dernières années. Leur popularité s'est fortement accrue dans l'industrie du divertissement, des jeux et des réseaux sociaux, mais celles-ci pourraient gagner en audience dans de nombreux autres domaines que ce soit la santé, l'immobilier ou encore l'ingénierie.

Applications instantanées

Les applications instantanées ou Intant App sont apparues en 2016 par Google. Celles-ci se popularisent de plus en plus de part leur attrait. En effet, ce sont des applications qui n'ont pas besoin d'être téléchargées ni installées et sont plus légères que des applications normales, tout en ayant les fonctions primaire d'un site web.

Les objets connectés

Le nombre d'objets connectés a drastiquement augmenté au cours de cette dernière décennie. Montre connectées, caméras ou dispositifs d'alarmes, les objets connectés ne manquent pas et de nombreux nouveaux devraient apparaitre dans la prochaine décennie, notamment dans le domaine de la santé. De part l'augmentation des objets connectés, les applications associées iront de pair.

La 5G

La 5G devrait arriver en France courant de l'année 2020 dans les grandes villes. Avec elle, de nombreuses applications notamment dans le jeu vidéo devraient suivre. En effet, la vitesse et les latences drastiquement réduites sont une réelle aubaine pour les amateurs de jeux vidéo, et les applications sachant intégrer la 5G à leur système devraient être en tendance.

Les innovations technologiques sont de plus en plus nombreuses et avec elles les applications mobiles. Que ce soit pour le divertissement, la gestion économique, la sécurité ou encore la santé, les progrès dans l'industrie de l'application mobile sont de plus en plus rapides et les tendances peuvent être difficiles à suivre. Vous êtes maintenant au courant des nouvelles tendances concernant les applications mobiles.