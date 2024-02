02 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Quelles sont les astuces pour prolonger l'autonomie de la batterie de son téléphone ?

Si votre téléphone se décharge trop vite, plusieurs raisons peuvent en être la cause. Voici quelques recommandations pour vérifier d’où peut provenir le dysfonctionnement afin de faire durer l'automomie de votre batterie plus longtemps :

Désactivez les fonctions inutiles

Votre téléphone dispose de nombreuses fonctions que vous n'utilisez peut-être pas. Par exemple, la synchronisation des données en arrière-plan, la localisation ou les notifications constantes. Ces fonctions consomment de l'énergie, même lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone.

L'écran est le composant le plus énergivore de votre téléphone. Réglez la luminosité de votre écran au minimum lorsque vous n'en avez pas besoin.

Fermez les applications que vous n'utilisez pas

Même lorsqu'une application est fermée, elle peut continuer à fonctionner en arrière-plan. Il suffit de fermer les applications que vous n'utilisez pas pour libérer de la mémoire et de l'énergie.

Mettez à jour votre téléphone et vos applications

Les mises à jour logicielles peuvent inclure des améliorations de l'efficacité énergétique.

Voici quelques conseils spécifiques pour désactiver les fonctions inutiles :

Pour désactiver la synchronisation des données en arrière-plan, ouvrez les paramètres de votre téléphone et accédez à l'onglet "Comptes et synchronisation". Sélectionnez le compte que vous souhaitez désactiver et décochez la case "Synchroniser automatiquement".

Il est important de désactiver la localisation, en ouvrant les paramètres de votre smartphone afin d'accéder à l'onglet "Localisation". Ensuite, il faut désactivez la fonction "Localisation".

En ce qui concerne les notifications constantes, ouvrez les paramètres de votre téléphone et accédez à l'onglet "Notifications". Sélectionnez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications et décochez la case "Afficher les notifications".