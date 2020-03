03 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Quels sont les 10 smartphones les plus vendus dans le monde en 2019 ?

Le cabinet d'analyses Omnia a publié son classement des meilleurs ventes de smartphones en 2019. Apple est en tête suivi de près par Samsung. Ce sont deux smartphones d'Apple : l'iPhone XR et l'iPhone 11 qui se placent aux premières positions du classement.

Ces deux iPhones sont actuellement les modèles les plus abordables de la marque à la pomme. Ils ont respectivement étaient écoulés à 46 et 37 millions. A titre de comparaison par rapport à l'année 2018, l'iPhone 8 s'était vendu à hauteur de 31,5 millions d'exemplaires et l'iPhone X à 27,5 millions d'unités écoulées.

Pour sa part, Samsung est présent dans ce classement avec quatre smartphones présents dans le top 10 grâce au succès des Galaxy A. Le Galaxy A10 avec 30,3 millions de ventes se retrouve en troisième position de ce classement suivi à la 4ème et à la 5ème position des Galaxy A50 et A20 avec respectivement 24,2 et 19,2 millions d'appareils écoulés.

On constate l'absence dans ce classement des meilleurs ventes 2019 de Huawei, qui était d'ailleurs bien présent en 2018. Les sanctions américaines prouvent que les ventes du fabricant chinois ont bien été affectées.

Apple a donc réussi à placer 5 de ses modèles de smartphones parmi les 10 smartphones les plus vendus en 2019 en devançant Samsung grâce à ses nouveaux modèles de milieu de gamme.