28 août 2020 à 06h00 par Philippe

Quels sont les critères pour bien choisir son forfait mobile ?

Communiquer et surfer sur internet est devenu très facile. Il vous suffit d’avoir une Sim et un téléphone mobile adapté. Cependant, ce n’est pas une raison pour y jeter toutes ses économies, puisque si vous évaluez les coûts liés à votre communication ils peuvent être énormes. Heureusement qu’il existe des offres de forfaits mobiles vous permettant d’appeler et d’utiliser internet comme bon vous semble. Surtout avec la rentrée scolaire qui s’annonce, vous n’aurez qu’à choisir le bon forfait mobile qui vous convient. Mais comment faire le bon choix ?

Les offres de forfait mobile disponibles

Que vous fassiez confiance à Bouygues, Orange, SFR, Free ou d’autres opérateurs de réseau mobile, la question la plus importante reste les offres qu’ils vous proposent.

L’une des offres les plus fréquentes chez les opérateurs est le forfait d’appels illimités vous permettant d’effectuer des appels 24 h/24 sans être interrompu. Ce type de forfait est souvent accompagné de l’offre SMS et MMS illimités, pour ceux qui préfèrent les messages.

Vous avez également les offres de forfait d’internet. Imaginez des tonnes de data disponibles pour surfer et faire un maximum de téléchargement. Certains opérateurs proposent des abonnements allant de 100 Mo à 20 Go et d’autres vous offrent 50 voir 100 Go.

Les offres de forfaits illimités sont également disponibles. Ils vous offrent un forfait illimité data et téléphonique pour tout le mois pour un tarif allant jusqu’à 10 euros en promotion.

Il existe aussi des forfaits mobiles sans engagement pour la plupart des étudiants pour la rentrée.

Toutes ces offres sont alléchantes n’est-ce pas ? À défaut de consulter lemon.fr pour bien choisir le forfait mobile qu’il vous faut, focalisez-vous sur les critères qui font de ces offres les meilleures pour vous.

Critères pour bien choisir son forfait mobile

Pour être certain que le forfait choisi est celui qu’il vous faut, vous devez :

Tenir compte de vos besoins en matière de forfait mobile : c’est le critère le plus important pour choisir une offre. Si vous utilisez fréquemment votre téléphone pour des appels nationaux ou internationaux, optez pour un forfait vous offrant la possibilité d’appeler autant que possible.

Considérer votre habitude communicationnelle : si vous êtes un adepte du Net et des téléchargements vidéo et audio, le mieux serait d’avoir un maximum de Go à votre disposition

La puissance du débit : C’est aussi un critère non négligeable. Selon l’usage que vous faites d’internet, vous pouvez choisir un forfait vous offrant un débit 3G, 4 G ou 4 G+.

L’autre possibilité à ne pas occulter, c’est le choix du forfait avec ou sans engagement. Il faut dire que les opérateurs vous proposent des téléphones ayant déjà des forfaits. Seule SFR vous propose un forfait sans engagement.

Votre budget : il existe des forfaits adaptés à toutes les bourses et même des forfaits pour étudiant. En fonction de votre capacité, choisissez celui qu’il vous faut.

Par ailleurs, il est possible, en regardant sur cette page, de trouver d’autres détails sur les offres de forfait du moment.

Vous pouvez maintenant choisir le forfait mobile qui vous convient le mieux et qui vous permet de vivre une bonne rentrée scolaire. Toutefois, puisque ce sont des offres en perpétuel changement, il est recommandé de suivre l’actualité sur les promotions de forfait en cours.