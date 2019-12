23 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Quels sont les logiciels malveillants mobiles " les plus recherchés " en novembre 2019 ?

Check Point, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité dans le monde, a publié son tout dernier indice Check Point des menaces pour novembre 2019. L'équipe vient de signaler que pour la première fois depuis plus de trois ans, un cheval de Troie mobile est entré dans la liste des principaux logiciels malveillants, et qu'il est la menace mobile la plus répandue au cours du mois écoulé.

Le cheval de Troie mobile Xhelper a été découvert en mars 2019. Ce cheval de Troie polyvalent cible les utilisateurs d'Android. Il peut télécharger d'autres applications malveillantes et afficher des publicités malveillantes. C'est également une application persistante, capable de se réinstaller même si elle est désinstallée par la victime. Au cours des six derniers mois, le code du logiciel malveillant a été constamment mis à jour pour échapper aux solutions antivirus mobiles et continuer d'infecter de nouvelles victimes. En conséquence, il est entré dans la liste des 10 principaux logiciels malveillants à la 8ème place.

Le logiciel malveillant le plus recherché en novembre était le botnet Emotet, conservant sa 1ère place depuis octobre. Cependant, en novembre, il n'a touché que 9 % des entreprises dans le monde, contre 14 % le mois précédent.

Top 3 des logiciels malveillants mobiles " les plus recherchés " en novembre 2019 :

xHelper était le logiciel malveillant mobile le plus répandu, suivi de Guerilla et Lotoor.

Il faust savoir que xHelper est une application Android malveillante découverte en mars 2019, utilisée pour télécharger d'autres applications malveillantes et afficher des publicités. L'application est capable d'échapper aux antivirus mobiles et à l'attention des utilisateurs, et de se réinstalle si l'utilisateur la désinstalle.

Guerilla est pour sa part un cheval de Troie Android intégré à plusieurs applications légitimes et capable de télécharger du code malveillant supplémentaire. Il génère des revenus publicitaires frauduleux pour ses développeurs.

Lotoor est quant à lui un outil de piratage ciblant des vulnérabilités des systèmes d'exploitation Android afin d'obtenir des privilèges root sur les appareils mobiles compromis.