17 janvier 2023 à 00h15 par Philippe | 24 janvier 2023 à 14h55

Quels ont été les smartphones les plus vendus en France en 2022 ?

En début d'année, l'heure est toujours au bilan. Dans cet article, nous avons voulu vous fournir la liste des téléphones les plus vendus en 2022 afin que vous puissiez savoir quels sont les modèles les plus appréciés des Français et ainsi orienter votre achat vers un smartphone populaire en 2023. Nous passons rapidement en revue les 3 produits les plus appréciés dans l'hexagone l'année passée et partageons leurs principales caractéristiques. Pas de surprise toutefois, ce sont bien entendu des créations signées Apple et Samsung qui sont sur le podium…

L'iPhone 13 Pro Max

En 2021, c'était Apple qui arrivait à la première place, et cette année encore, c'est l'un des modèles de l'entreprise américaine qui performe le mieux en France. L'iPhone 13 Pro Max a en effet remporté la palme du smartphone le plus vendu.

Les hyperconnectés ont toutefois boudé la version mini avec écran de 5.4 pouces pour le modèle de base dont les dimensions sont de 6.1 pouces. Il faut avouer que ces plus grands écrans offrent davantage de confort à des utilisateurs qui basculent de plus en plus d'activités de leur ordinateur vers leur téléphone. S'il sera plus aisé de regarder un film ou une série depuis l'iPhone 13 classique, il est aussi plus pratique de mener d'autres activités, comme par exemple parier sur un casino en ligne sur mobile. Les jeux de table ainsi que les machines à sous sont en effet affichés en grande dimension et procurent ainsi une meilleure immersion tant appréciée sur les sites de gaming.

Apple a d'ailleurs tiré des leçons de ce manque d'intérêt du public pour la version mini et l'a donc moins mise en avant pour l'iPhone 14 sorti en septembre dernier. Qu'en sera-t-il de l'iPhone 15 prévu pour septembre 2023 ? L'avenir le dira…

Le Samsung Galaxy A53

Là encore, c'est l'écran qui a ébloui les acheteurs qui se sont rués sur ce modèle, mais pas seulement. Le succès du Samsung Galaxy A53 a aussi été étroitement lié à sa charge rapide et son excellente autonomie, un appareil photo capable de prendre des clichés d'une qualité incroyable et bien entendu un rapport qualité prix impossible à battre.

Seul hic qui lui a fait rater la première marche du podium : les performances de son processeur qui n'ont malheureusement pas été à la hauteur et n'ont donc pas emballé les consommateurs à la recherche du parfait smartphone - surtout parmi les gamers.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra

Voilà encore un modèle avec un écran gigantesque puisque Samsung a décidé de construire ce produit en 6.8 pouces, tout en garantissant une expérience ultra rapide. Côté autonomie, le rendu est également impeccable puisque le Galaxy S22 Ultra peut tenir 15 heures en moyenne, mais peut également être rechargé de façon ultra rapide.

Côté photo, on reste là encore sur une excellente expérience, avec un capteur capable d'être au maximum de ses performances même lorsque la luminosité est basse. Les utilisateurs ont aussi adoré la qualité du son en mode stéréo.

Quels sont les prix moyens en 2023 de ces modèles qui ont cartonné en 2022 ?

Vous vous fichez d'acheter des smartphones à la pointe de la technologie et préférez miser sur des valeurs sûres en achetant les téléphones ayant remporté l'unanimité l'année précédente, et en les payant moins cher par la même occasion ? Vous avez bien raison !

Voici donc les tarifs moyens d'aujourd'hui des smartphones les plus populaires en 2022 :

- L'iPhone 13 Pro Max : entre 900 € et 1 200 € ;

- Le Samsung Galaxy A53 : aux alentours de 300 € ;

- Le Samsung Galaxy S22 Ultra : entre 900 € et 1 000 €.