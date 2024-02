01 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Quels sont les impacts de l'hyper-usage aux écrans des smartphones chez les 18 ans et plus ?

Alors que les écrans prennent une place fondamentale dans le quotidien des Français, près de 6 utilisateurs sur 10 décrivent un rapport de dépendance à leur smartphone et donc un usage problématique des écrans. Cette hyper-connexion transcende les catégories socioprofessionnelles et les générations.

L’Observatoire Santé PRO BTP, en partenariat avec le Centre de Recherche de l’Institut Rafaël, a souhaité mieux connaître l’impact de ces hypers-usages. Quelles pourraient être leurs conséquences sur la santé et la vie quotidienne des Français ? Pouvons-nous parler d’addiction aux écrans ?

Impacts de l'omniprésence des écrans

Les écrans, le smartphone en tête, sont présents à tous les moments de la vie quotidienne et à chaque instant de la journée, du réveil jusqu’au coucher. La moitié des répondants déclarent que regarder leur portable est la première chose qu’ils font le matin et 15 % s’endorment même avec.

Une très grande partie du temps libre des Français y est ainsi consacrée et 1 personne sur 2 déclare passer plus de 1h30 de son temps libre par jour sur les écrans. Cette tendance est particulièrement forte chez la jeune génération, avec un quart des 18-39 ans passant plus de 3 heures de son temps libre quotidien devant un écran.

De nouveaux troubles apparaissent ou augmentent du fait de l'hyper-usage des écrans

Si les outils numériques font la promesse d’aider les humains à se connecter les uns aux autres, l’attraction exercée par les écrans est telle que 14 % des répondants déclarent des épisodes de « phubbing », cette attitude qui consiste à regarder son téléphone pendant qu’une personne nous parle.

Pour d'autres, l’absence d’écrans peut provoquer une angoisse, celle de ne plus pouvoir être contacté : 1 utilisateur sur 2 souhaite s’en détacher mais 39 % n’y arrivent pas malgré leurs tentatives.

Pour 6 utilisateurs sur 10, l’usage en excès des écrans peut même générer de la peur, comme celle de rater un événement, autrement appelée FoMo (Fear of Missing out).

Une anxiété qui se mue en une autre affection baptisée Nomophobie, lorsqu’un utilisateur ne peut utiliser son portable comme il le voudrait (panne, absence de réseau, batterie déchargée, etc.) : un mal qui touche près de 6 utilisateurs sur 10.

Enfin, l’excès conduit à un syndrome plus sévère, celui de l’Athazagoraphobie (peur d’être oublié ou ignoré). 7% des utilisateurs témoignent que lorsqu’ils ne reçoivent aucune sollicitation ou réaction sur leur portable durant toute une journée, cela les plonge dans un profond sentiment de mal-être.

Pour une partie des utilisateurs de smartphone, 56 % des utilisateurs estiment que leur niveau d’usage des écrans a diminué leur productivité, 50 % des 18-39 ans sont même d’accord avec la conception d’un smartphone comme « Clef USB mentale ».

Les outils numériques vont-ils générer des comportements qui nous mettent en danger ?

La question des déplacements est ici particulièrement dénoncée car une large partie des répondants indiquent prendre des risques au volant d’une voiture : 44 % utilisent leur smartphone en conduisant, 33 % regardent d’abord leur écran quand ils reçoivent une notification et 14 % envoient des messages au volant.

Le danger est aussi valable pour les piétons : marcher en ne regardant que son smartphone peut aussi être très dangereux pour 1 utilisateur de smartphone sur 10. On parle alors de Smombie : individu qui marche dans la rue tête baissée sur son téléphone sans faire attention aux autres passants ou en traversant la route.

Les activités liées aux écrans ont une activité directe sur notre quotidien : 2 utilisateurs sur 3 jugent qu’ils passent du temps sur leur smartphone alors qu’ils pourraient faire des choses plus intéressantes, 1 sur 2 va jusqu’à perdre la notion du temps lorsqu’il utilise les écrans.

26 % des participants avouent passer plus de temps à envoyer des messages ou des commentaires en ligne qu’à parler aux gens et 7 utilisateurs sur 10 ne font que regarder ce que font les autres, sans même interagir...