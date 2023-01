11 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Quels sont les opérateurs qui ont eu des meilleures performances 5G en 2022 ?

Les usagers d'Internet mobile n'ont pas manqué à l'appel en France métropolitaine les derniers mois, et ont continué de tester, au même rythme, leurs connexions cellulaires. Au cours de l'année 2022, les utilisateurs de l'application mobile nPerf ont ainsi réalisé 2 196 484 tests sur les réseaux cellulaires des quatre principaux fournisseurs du pays. L'étude a porté au total sur de 1 203 476 tests de débit, 514 067 tests de navigation et 478 941 tests de streaming sur YouTube.

Pour rappel, l'étude nPerf sur la qualité de l'Internet mobile repose sur une des plus grandes bases de données de tests en crowdsourcing de France. Ces tests reflètent l'expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux sur les différents opérateurs. Le baromètre nPerf repose exclusivement sur les tests réalisés par le grand public.

La 5G continue de booster les performances réseaux

Les effets de la 5G se font nettement encore sentir cette année. Que ce soit sur les débits, la latence, la qualité du surf sur Internet ou du streaming sur YouTube, les quatre opérateurs ont vu leurs performances s'améliorer. En effet, rien que sur le débit descendant global incluant toutes les technologies et tous opérateurs confondus, nous sommes passés de 58,75 Mbps à 84,01 Mbps soit une progression de 43%, c'est considérable ! Nous nous rapprochons de performances dignes de la fibre optique à ses débuts ! Toutefois, le gain en performance a surtout été réalisé au cours du premier semestre 2022 (cf. baromètre des connexions mobiles du 1er semestre 2022), les résultats ayant eu tendance à se tasser sur la deuxième moitié de 2022. Commençons-nous déjà à atteindre les limites de la 5G ou les opérateurs en ont-ils encore sous le pied ?

Débits : le download s'envole, l'upload à la peine

Si comme nous l'avons écrit précédemment le débit descendant atteint des sommets, la comparaison avec la fibre optique s'arrête là. En effet, bien que la progression du débit montant soit de 22%, concrètement sur le terrain l'arrivée de la 5G a permis aux opérateurs de juste franchir la barre des 10 Mbps en moyenne toutes technologies confondues.

Latence : encore des progrès à faire

S'il y avait un aspect de la connexion qui devait être révolutionné par la 5G c'était bien la latence. En effet, la 5G est censée permettre d'accéder à nombreux nouveaux usages en mobilité grâce à des temps de réponse très courts (voiture autonome, chirurgie à distance…).

Or, certes nous constatons une amélioration des latences globales de l'ordre de 10% mais mêmes les latences des connexions 5G sont encore loin de celles que nous observons sur des connexions en fibre optique. Aujourd'hui, sur les réseaux mobiles les latences sont environ 3 fois plus élevées que les réseaux FTTH, 30 ms contre 10 ms en FTTH. Sous sa forme actuelle, la 5G s'appuie encore sur la 4G (architecture Non-Standalone), ce qui explique certainement ces résultats. Avec le déploiement futur de la 5G indépendante de la 4G (architecture Standalone), les futurs baromètres nous diront si les promesses initiales resteront lettre morte ou non.

Orange toujours numéro 1 mais les écarts se réduisent

Orange reste indétrônable. Depuis que nPerf publie ses baromètres, Orange a toujours été premier ! L'opérateur est le seul à franchir la barre des 90 000 nPoints (92 088 nPoints), les performances de l'opérateurs historique sont au-dessus de celles de ses concurrents, notamment sur le débit descendant (96,90 Mbps), seul Free parvient à se rapprocher (87,39 Mbps).

Orange : un débit descendant 5G hors norme

Si globalement Orange voit son avance se réduire, il impressionne encore sur la 5G avec un débits descendant défiant les lois de la physique, 339,95 Mbps ! Là où de deuxième, SFR, atteint les 265,63 Mbps. Toutefois au score global 5G, SFR et Bouygues Telecom sont proches d'Orange car leurs performances 5G en navigation web et streaming sont très proches.

Rappelons que les très bons débits 5G d'Orange sont au prix d'une couverture 5G réduite liée à leur stratégie fréquentielle.

Toutes technologies confondues, sur la latence, Bouygues Telecom parvient à faire mieux que ses concurrents mais Orange domine sur tous les autres usages (les débits, la navigation web et le streaming sur YouTube).

Si les années précédentes les écarts avec la concurrence assurait une domination sans partage d'Orange, les années à venir risquent de voir les choses changer. En effet, on constate que pour chaque usage Orange se fait talonner par au moins un opérateur : Free sur le débit descendant et montant, Bouygues Telecom sur la latence et le streaming.

Conclusion

En 2022, les performances réseau des opérateurs ont encore bénéficié de la 5G. Toutefois, l'impact de cette nouvelle norme de téléphonie s'est atténué sur le deuxième semestre de l'année. Orange est toujours n°1 et impressionne sur ses débits descendants 5G.

On notera que les 3 autres opérateurs sont en embuscade avec des performances qui se rapprochent de celles de l'opérateur historique. 2023 verra-t-elle Orange perdre son trône depuis près de 10 ans ?