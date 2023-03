21 mars 2023 à 00h15 par Philippe

Quels sont les smartphones préférés des Français ?

Le comparateur de prix idealo vient de dévoiler les marques et modèles de smartphones les plus populaires auprès des Français, et a également identifié les meilleurs moments de l'année pour les acquérir.

Samsung, la marque préférée des Français depuis 3 ans

En analysant la répartition de la demande en smartphones par marques, et en relevant les modèles les plus demandés sur le site idealo pour les trois dernières années, le comparateur de prix met en lumière les marques et les modèles qui séduisent le plus les Français. Pour ce faire, idealo a calculé l'indice de la demande des marques les plus recherchées sur son site pour les années 2020, 2021 et 2022. La marque la plus demandée fait office de base 100.

Cette année, Samsung est encore en tête des marques les plus demandées avec un indice de la demande élevé à 100. Apple reste deuxième du classement et gagne même un point entre 2021 et 2022. La marque Xiaomi gagne 3 point et clôture ainsi le podium. En parallèle, la marque Motorola entre dans le classement et prend la place d'Asus en dernière position.

C'est donc tout naturellement que 10 modèles de la marque Samsung se positionnent dans le top 15 des modèles les plus demandés cette année encore.

Quels sont les mois à privilégier pour acquérir son nouveau smartphone ?

Les prix des smartphones sont au plus haut pendant la période des fêtes de fin d'année. Il est donc plus intéressant d'acheter un smartphone le reste de l'année, et en particulier en juillet et août, pour avoir des prix plus intéressants.

Quelle évolution des prix en 2022 ?

Pour chacune des marques de smartphones les plus populaires, idealo a relevé l'évolution des prix, tout modèle confondu, entre janvier 2020 et décembre 2022. Ainsi, Google, OnePlus, Oppo et Sony ont vu leur prix diminuer de manière significative allant de -39% à -11%.

À l'opposé, Apple et Asus ont connu la plus grande augmentation de prix, avec une augmentation de 140% pour les smartphones d'Asus et de 64% pour Apple. Cette augmentation chez Asus s'explique principalement par la sortie des smartphones "gaming", niche dans laquelle la marque s'est spécialisée.