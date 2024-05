25 mai 2024 à 00h15 par La rédaction | 27 mai 2024 à 18h55

Quels types d'imprimantes propose HP ?

La marque HP propose 4 types d’imprimantes. Selon les modèles, vous pourrez bien sûr imprimer, mais également photocopier et scanner vos documents. Et les prix sont très variables, allant de 70€ en entrée de gamme à près de 6000€ pour des modèles haut de gamme professionnels.

Suivez notre guide des différents types d'imprimantes proposés par HP pour faire votre choix parmi les nombreux modèles et caractéristiques techniques disponibles.

1. Les imprimantes jet d’encre : polyvalentes et abordables

Les imprimantes HP à jet d’encre sont le type d'imprimantes le plus répandu, notamment chez les particuliers. Elles fonctionnent par pulvérisation de petites gouttes d'encre. Polyvalentes et compactes, il s’agit des modèles les plus abordables.

Pour une impression couleur nette et précise, optez pour des cartouches HP authentiques comme la cartouche hp 62. Engagée dans une démarche de développement durable, HP fabrique plus de la moitié de ses cartouches d'encre à partir de plastique recyclé. Elles promettent un haut rendement et un meilleur rapport qualité/prix comparé aux cartouches compatibles d'autres marques.

2. Les imprimantes Laser HP : pour des impressions rapides

Vous cherchez à réduire vos coûts d’impression ? Conçues pour supporter un grand volume d’impressions (2500 pages par mois pour les imprimantes d’entrée de gamme), les imprimantes laser HP sont principalement destinées à un usage bureautique. Elles nécessitent moins de maintenance et vous offrent une autonomie de 10000 à 20000 pages avant rechargement. Les toners offrent un rendement supérieur et cette technologie est également moins énergivore, ce qui rentabilisera rapidement votre investissement si vous avez d’importants volumes à imprimer.

Si la vitesse d'impression est importante pour vous, certaines imprimantes, comme la HP LaserJet Enterprise M507dn, sont capables d'imprimer jusqu'à 45 pages par minute. Et pour ne jamais manquer d'encre, vous pouvez souscrire à un abonnement HP Instant Ink, un service de livraison d'encre automatique.

3. Les imprimantes grand format pour les professionnels

Les imprimantes grand format HP vous garantissent une qualité d’impression irréprochable sur de nombreux types de supports (foncés, transparents, textiles, autocollants ou toiles). Elles sont équipées de fonctionnalités de nettoyage rapide des têtes d’impression. Ce type d’imprimantes a été pensé pour les professionnels de l'impression, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction.

Vous pouvez opter pour les traceurs HP DesignJet, spécialement conçus pour les dessins techniques et les graphiques pour un résultat impeccable.

Les imprimantes HP Latex, quant à elles, sont compatibles avec les papiers couchés et non couchés. Dotées de systèmes de recirculation automatique de l’encre, elles vous permettent de produire des toiles, banderoles et même des habillages de véhicules. Pour l’impression textile grand format, choisissez les imprimantes HP Stitch.

4. Les imprimantes à réservoir : moins gourmandes en énergie

Les imprimantes à réservoirs HP sont parfaites pour les utilisation régulières. Contrairement aux autres types d'imprimantes, elles ne fonctionnent pas avec des cartouches d'encre. Sur ces modèles, l'alimentation en encre se fait via un réservoir connecté à la machine. Par ailleurs, elles ne nécessitent pas de préchauffage et consomment peu d’énergie.

Chaque type d'imprimante HP possède des caractéristiques spécifiques couvrant tous les besoins possibles. Choisissez le modèle le plus adapté aux vôtres.