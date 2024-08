13 août 2024 à 00h00 par La rédaction

Ralentissement du marché mobile en France : les chiffres du deuxième trimestre

L'Arcep a publié le suivi de l'observatoire des services mobiles au 2ème trimestre 2024. Le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 83,4 millions à la fin du deuxième trimestre 2024. La croissance trimestrielle du nombre de ces cartes décélère depuis près de deux ans : elle s'établit à + 150 000 cartes au deuxième trimestre 2024, contre + 175 000 cartes un an auparavant.

Le ralentissement de la croissance du nombre de ces cartes provient d'un affaiblissement de la croissance du segment des forfaits (+ 150 000 cartes SIM au cours du trimestre, contre + 245 000 cartes un an auparavant). Le nombre de cartes prépayées se stabilise quant à lui au deuxième trimestre 2024, après une baisse de 70 000 cartes un an auparavant.

En métropole, le nombre de cartes SIM des opérateurs de réseaux diminue alors que celui des opérateurs virtuels progresse nettement

Sur le marché métropolitain, le nombre de cartes SIM s'élève à 80,8 millions. La croissance du nombre de ces cartes continue de ralentir : + 130 000 cartes contre + 200 000 cartes un an auparavant. Au deuxième trimestre 2024, la croissance du marché métropolitain provient entièrement de celle des opérateurs mobiles virtuels (+ 215 000 cartes au cours du trimestre), progression qui fait plus que compenser la baisse du nombre de cartes SIM chez les opérateurs de réseaux (- 80 000).

La croissance du nombre de forfaits destinés à la clientèle résidentielle s'affaiblit. Cette croissance s'élève à + 25 000 cartes au deuxième trimestre 2024 contre + 110 000 un an auparavant. Malgré le ralentissement des ventes nettes, le marché post-payé résidentiel reste dynamique. Les ventes brutes progressent depuis trois trimestres (+ 6 % en un an au deuxième trimestre 2024). Par ailleurs, le nombre de cartes prépayées se stabilise (- 2 000 cartes) après deux trimestres de baisses soutenues et un repli de 30 000 cartes au deuxième trimestre 2023.

Sur le segment des entreprises, la croissance du nombre de cartes SIM reste élevée avec +110 000 cartes supplémentaires au deuxième trimestre 2024, soit un niveau comparable à celui observé un an auparavant. Ainsi, la croissance annuelle du nombre de ces cartes SIM (+ 3,9 %) est nettement supérieure à celle du marché résidentiel (+ 0,7 %).

En outre-mer, le segment des forfaits porte la croissance du marché mobile

Le nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d'outre-mer s'élève à 2,6 millions au deuxième trimestre 2024. Le nombre de cartes SIM progresse pour le deuxième trimestre consécutif (+ 17 000 cartes) après une année de repli. Cette augmentation provient intégralement du segment des forfaits. Le nombre de cartes prépayées en outre-mer se stabilise également, après deux années de baisses ininterrompues.

Le nombre de cartes SIM MtoM progresse pour le troisième trimestre consécutif

Le nombre de cartes SIM MtoM en France s'élève à 25,3 millions au deuxième trimestre 2024. Le nombre de ces cartes est en hausse pour le troisième trimestre consécutif après deux trimestres de repli lié principalement à un nombre important de résiliations. La croissance du nombre de cartes MtoM s'intensifie et atteint + 440 000 au cours de ce trimestre, contre + 375 000 au deuxième trimestre 2023.