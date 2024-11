10 novembre 2024 à 09h36 par La rédaction

RCS sur iPhone : SFR, Free et Bouygues en tête, Orange prend du retard

Une nouvelle ère s'ouvre pour les échanges de messages entre utilisateurs Android et iOS. Avec la dernière mise à jour iOS 18, Apple a intégré la prise en charge du standard RCS de Google, mettant ainsi fin à un long chapitre de confusion autour des emojis.

Free et Bouygues Telecom adoptent le RCS

Les utilisateurs d'iPhone en France vont pouvoir échanger des messages plus riches et plus expressifs. En effet, avec la sortie prochaine d'iOS 18.2, Free Mobile et Bouygues Telecom vont activer le RCS (Rich Communication Services) pour leurs abonnés.

Cette technologie, déjà disponible chez SFR depuis iOS 18, permet de bénéficier de fonctionnalités similaires aux applications de messagerie instantanée, comme les réactions, les envois de fichiers plus lourds ou encore les appels vidéo directement depuis l'application Messages.

Orange prend du retard

Orange ne proposera pas la technologie de messagerie enrichie RCS (Rich Communication Services) à ses clients iPhone dès la sortie d'iOS 18.2 en décembre prochain. Bien que l'opérateur travaille activement sur son implémentation, le lancement serait plutôt prévu pour le premier semestre 2025. Il semblerait qu’Orange n'ait pas encore finalisé sa solution technique.

Grâce à l'arrivée du standard RCS sur iOS 18, les réactions emojis envoyées depuis un smartphone Android s'afficheront désormais correctement sur les iPhone. Cette avancée permettra une communication plus fluide entre les deux écosystèmes.

Cette évolution répond aussi à une demande croissante de la part des régulateurs européens et chinois en faveur d'une meilleure interopérabilité entre les différents systèmes d'exploitation.

Le RCS 2.7 : encore plus de fonctionnalités

Il faut savoir aussi que grâce à la version 2.7 du protocole RCS, les réactions d'emoji Android sont désormais compatibles avec un plus grand nombre d'appareils. Cette mise à jour introduit également d'autres fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de modifier les messages envoyés. Bien que cette dernière option ne soit pas encore pleinement opérationnelle sur iOS, elle représente une avancée significative vers une communication plus fluide entre utilisateurs Android et iOS.