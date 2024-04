04 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

RCS sur iPhone : une arrivée imminente pour l'automne 2024

Depuis plusieurs années, Google fait pression pour que le protocole RCS soit intégré aux iPhones. Cette technologie, censée remplacer les SMS vieillissants, devrait enfin être disponible sur les smartphones Apple d'ici l'automne 2024.

C'est sur le site web d'Android, et non via une application tierce, que Google a discrètement révélé l'arrivée du RCS sur iPhone pour l'automne 2024. La firme de Mountain View a en effet ajouté une page dédiée à Google Messages, sur laquelle un article mentionne cette intégration tant attendue.

Cette information a fait surface avant même qu'Apple ne communique officiellement sur le sujet, ce qui explique sans doute pourquoi Google a rapidement supprimé toute trace de cette page.

Apple utilise iMessage sur ses iPhones. Ce système est fermé et accessible uniquement aux utilisateurs d'iPhone. Il offre des fonctionnalités enrichies pour les conversations, comme les emojis, les animations et les messages vocaux.

C'est donc une bonne nouvelle pour les propriétaires d'iPhone. Il faut savoir que le RCS (Rich Communication Services) est une technologie de messagerie nouvelle génération. Elle offre de nombreux avantages par rapport aux SMS, tels que la meilleure qualité des images et des vidéos, la possibilité de taper des messages plus longs, et la création de discussions de groupe plus interactives.

Google de son côté, utilise le RCS pour les messages sur Android. Ce système est ouvert et accessible à tous les smartphones, quelle que soit leur marque. Il permet également d'intégrer des fonctionnalités dynamiques pour les discussions, comme les accusés de réception.

C'est aussi une petite victoire pour Google face à Apple. La firme de Mountain View est un fervent défenseur du RCS et a déjà intégré cette technologie dans son application Messages sur Android. Cependant, pour que le RCS fonctionne de manière optimale, il est nécessaire que tous les participants à une conversation l'utilisent.