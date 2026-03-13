13 mars 2026 à 07h47 par Philippe

realme 16 Pro et 16 Pro+ : la nouvelle offensive de realme sur le milieu de gamme premium mise sur la photo 200 MP, l'IA avec une autonomie XXL

Le segment du milieu de gamme premium n’a jamais été aussi disputé. Entre les modèles de Xiaomi, Samsung, Google ou encore Nothing, les fabricants multiplient les innovations pour séduire des utilisateurs de plus en plus exigeants. C’est précisément sur ce terrain que le constructeur chinois realme entend se distinguer avec sa nouvelle série realme 16 Pro.

La marque annonce l’ouverture des précommandes de ses deux nouveaux smartphones, les realme 16 Pro et realme 16 Pro+, dont le lancement officiel en Europe est prévu le 17 mars. Pour cette génération, le fabricant met en avant trois axes majeurs : une photographie mobile renforcée grâce à un capteur de 200 mégapixels, l’intégration d’outils d’intelligence artificielle dédiés à la création de contenus, et un engagement notable en matière de durabilité logicielle et matérielle.

Au cœur de cette nouvelle gamme figure notamment la technologie d’imagerie baptisée LumaColor. Ce système combine un capteur haute résolution de 200 MP à un traitement d’image avancé capable d’optimiser simultanément la lumière et les couleurs afin d’obtenir des clichés plus équilibrés, notamment pour les portraits et les scènes urbaines complexes.

Les deux smartphones partagent ainsi plusieurs caractéristiques clés : un écran AMOLED à 144 Hz, des fonctions d’IA regroupées sous la plateforme NEXT AI, une certification de résistance IP69K contre la poussière et les jets d’eau à haute pression, mais aussi un suivi logiciel particulièrement long pour cette catégorie de prix, avec jusqu’à cinq ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité.

realme 16 Pro+ : le modèle le plus ambitieux de la gamme

Le realme 16 Pro+ constitue la version la plus avancée de cette nouvelle série. Le constructeur a ici clairement choisi de rapprocher son appareil des standards du haut de gamme tout en conservant un tarif relativement contenu.

Le smartphone s’appuie sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, un processeur gravé en 4 nm conçu pour offrir un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Associé à de la mémoire rapide LPDDR5X et jusqu’à 12 Go de RAM, il promet des performances solides pour le multitâche, les jeux mobiles ou encore les applications d’intelligence artificielle embarquées.

La partie photo constitue l’un des principaux atouts du realme 16 Pro+, qui s’appuie sur un triple module intégrant un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un téléobjectif périscopique de 50 MP capable d’un zoom optique 3,5x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 MP afin d’offrir une grande polyvalence de prise de vue.

Cette configuration vise à offrir une grande polyvalence photographique, capable de capturer aussi bien des portraits détaillés que des scènes éloignées ou des paysages. La présence d’un téléobjectif périscopique dans un smartphone à moins de 600 euros reste relativement rare sur ce segment.

Pour compléter l’expérience visuelle, realme intègre un écran AMOLED LTPS de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, protégé par le verre Corning Gorilla Glass 7i. Ce dernier a été spécifiquement conçu pour offrir une bonne résistance aux chocs tout en conservant un coût maîtrisé pour les appareils milieu de gamme.

L’autre élément marquant concerne l’autonomie. Le realme 16 Pro+ embarque une imposante batterie de 7000 mAh, compatible avec une charge rapide de 80 W. La marque affirme que cette batterie peut conserver plus de 80 % de sa capacité après environ 1300 cycles de charge, ce qui correspond à plusieurs années d’utilisation intensive.

Le smartphone est proposé en deux coloris, Master Gold et Master Grey, avec une version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage affichée à 599,99 euros (549,99 euros en offre de lancement) et une déclinaison 8 Go / 256 Go proposée à 529,99 euros, ramenée à 479,99 euros au lancement avec des écouteurs Buds Clip et un chargeur 80 W offerts.

realme 16 Pro : un équilibre entre performance et accessibilité

À côté de la version Plus, le realme 16 Pro adopte une approche plus accessible tout en conservant l’essentiel des caractéristiques de la gamme.

L’appareil est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7300 dans sa déclinaison optimisée 7300-Max. Cette puce vise avant tout l’efficacité énergétique et les performances équilibrées pour un usage quotidien : navigation, réseaux sociaux, streaming vidéo ou jeux mobiles occasionnels.

Le smartphone reprend également l’ADN photographique de la série avec le même capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, associé à un ultra grand-angle de 8 MP. En revanche, le téléobjectif périscopique présent sur le modèle Pro+ disparaît afin de maintenir un positionnement tarifaire plus compétitif.

Comme son grand frère, le realme 16 Pro bénéficie d’un écran AMOLED de 144 Hz, protégé ici par un verre AGC DT Star D+, conçu pour offrir une bonne résistance aux rayures et aux chocs du quotidien.

L’autonomie reste un autre point fort du modèle. Le smartphone embarque une batterie de 6500 mAh, compatible avec une charge rapide 45 W. realme annonce également une excellente longévité, avec une capacité conservant plus de 80 % de performance après 1600 cycles de charge, soit potentiellement près de six ans d’utilisation.

Le realme 16 Pro est disponible en trois coloris : Pebble Grey, Master Gold et Orchid Violet et décliné en deux configurations : une version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage proposée à 479,99 euros (439,99 euros en offre de lancement avec chargeur offert) et une version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage affichée à 429,99 euros, abaissée à 399,99 euros pendant la période promotionnelle.

Une série pensée pour les créateurs mobiles et les usages intensifs

Au final, avec cette nouvelle génération, realme confirme sa volonté de séduire un public jeune et connecté, particulièrement actif sur les réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu. Les deux smartphones intègrent ainsi plusieurs outils d’intelligence artificielle regroupés sous la bannière NEXT AI, parmi lesquels Instant Clip, AI StyleMe ou encore AI Edit Genie, destinés à simplifier la capture et l’édition d’images ou de vidéos.

Le design n’a pas été oublié. realme poursuit sa collaboration avec le designer japonais Naoto Fukasawa, qui signe ici une esthétique baptisée « Urban Wild ». Les appareils utilisent notamment un revêtement en silicone organique biosourcé dérivé de fibres végétales, pensé pour offrir une meilleure résistance aux traces, aux bactéries et à l’usure.

Les précommandes sont déjà ouvertes auprès de plusieurs distributeurs en ligne, notamment Amazon et Boulanger. La commercialisation officielle de la série realme 16 Pro en Europe est prévue à partir du 17 mars, avec des offres de lancement valables jusqu’au 31 mars.

Avec cette série, realme cherche clairement à renforcer sa présence sur un segment stratégique du marché : celui des smartphones capables d’offrir des caractéristiques proches du haut de gamme avec un capteur 200 MP, un écran 144 Hz, des batteries massives et un suivi logiciel prolongé, tout en restant sous la barre des 600 euros. Une proposition qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil performant, durable et orienté photo sans basculer dans les tarifs du très haut de gamme.