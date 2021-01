08 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

Le Realme 7i mise tout sur sa batterie de 6000 mAh

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, vient de dévoiler le realme 7i, surnommé "Big Battery Gaming phone", pour sa batterie de 6000mAh avec une charge rapide de 18W. Le chargeur rapide Type-C de 18W du realme 7i peut lui fournir 29 % d’autonomie en 30 minutes. De plus, la fonction App Quick Freeze bloque intelligemment les applications non utilisées et l'optimisation au niveau de l'écran réduit les effets d'affichage pour garantir que la puissance de la batterie soit toujours utilisée à bon escient. Le realme 7i est en fait le "téléphone de jeu à grande batterie".

Le realme 7i est équipé du processeur de jeu MediaTek Helio G85 et du GPU Mali-G52. Son écran mini-drop Fullscreen est de 6,5 pouces avec un ratio de l'écran avec un ratio de l'écran en 20:9. Ce modèle peut accueillir deux nano-SIM, le 7i propose aussi un port microSD afin d'étendre le stockage limité à 64 ou 128 Go, selon les versions.

Au niveau photo, le realme 7i est équipé d'un appareil photo triple IA de 48MP qui comprend un appareil photo principal haute résolution de 48MP, un objectif ultra grand-angle à 119 degrés et un objectif macro à 4 cms.

Le realme 7i est au prix de 169 euros.