22 octobre 2021 à 04h00 par Philippe

Le realme 8i est le premier smartphone 120 Hz commercialisé à moins de 200 €

Le realme 8i est le premier smartphone à disposer d'un écran ayant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour un prix inférieur à 200 euros. Le realme 8i se distingue aussi par son processeur G96 et sa batterie de 5000 mAh.

Au niveau de son processeur Helio G96, il possède deux grands cœurs A75 et 6 petits cœurs A55, tandis que sa fréquence principale atteint jusqu'à 2,05 GHz.

L'écran de 6,6 pouces profite d'un affichage IPS LCD et d'une définition de 2412 x 1080 pixels. Il s'agit également du premier écran de realme dont la luminosité peut atteindre 1 nit.

Realme a également amélioré la fluidité sur ce modèle grâce à la technologie DRE (Dynamic RAM Expansion) qui permet de passer de 4 à 7 Go de RAM (uniquement dans la version 4Go+128Go). Les applications s'ouvrent plus rapidement et les processus en arrière-plan sont également plus rapides. Le stockage de 64 Go ou de 128 Go selon la version, est extensible via une carte microSD.

Concernant la photo, trois capteurs sont placés à l'arrière. Le capteur principal est de 50 mégapixels, il est accompagné par deux capteurs de 2 mégapixels, un en noir et blanc, l'autre pour les prises de vue macro. À l'avant, l'appareil photo pour les selfies est de 16 mégapixels.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 5000mAh avec 2 jours d'autonomie. Elle est compatible avec le système de charge rapide de 18 W.

Le realme 8i se décline en deux versions : 4+64 et 4+128, respectivement aux prix de 199 et 219 euros.