05 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Realme 9i 5G, un smartphone 5G à petit prix chez Orange

Avec le realme 9i 5G, la marque chinoise mise avant tout sur le rapport qualité-prix. Ce modèle se distingue par ses performances et son esthétique. Ce nouveau smartphone offre un design soigné avec en plus une connectivité 5G.

Le realme 9i 5G est un smartphone 5G d'entrée de gamme alimenté par un processeur Dimensity 810 5G dont la fréquence peut atteindre jusqu’à 2,4 GHz. Cet appareil est doté d'une mémoire RAM de 4 Go et d'une capacité de stockage allant jusqu'à 64 Go. Afin d'améliorer ses performances lors de périodes d'utilisation intensive, ce smartphone dispose d'une mémoire RAM complémentaire virtuelle allant jusqu'à 5 Go. La technologie avancée d'extension de RAM dynamique (DRE) convertit la mémoire ROM en RAM virtuelle, permettant d'accomplir plusieurs tâches à la fois de manière plus fluide.

Realme veut aussi attirer les regards avec son design s'inspirant de la texture d'un CD vintage. En effet, le realme 9i 5G arbore une finition inspirée de la technologie emblématique du Compact Disc (CD). Realme a fait le choix d'une structure unibloc très fine. Le realme 9i 5G mesure 8,1 mm, pour un poids total de 187 grammes. La lumière est reflétée par les rayons concentriques qui partent du module photographique venant ainsi remplacer la partie centrale du CD. Dans la lignée du realme 9 Pro+, le panneau arrière produit ainsi des jeux de lumière qui varient en fonction de l'éclairage.

Ce smartphone est équipé d'un triple appareil photo IA de 50 MP. Pour les amateurs de selfies, le module photographique est également équipé d'un appareil dédié de 8 MP.

Le realme 9i 5G est doté d'un écran FHD+ ultra fluide de 16,7 cm (6,6 pouces) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 180 Hz. À cela s'ajoute une batterie haute capacité de 5000 mAh, qui permet à l'appareil de rester en veille jusqu'à 35 jours selon les données constructeur sans avoir besoin de le recharger, ainsi qu'une charge rapide d'une puissance de 18 W. Grâce au mode super économie d'énergie, les utilisateurs peuvent étendre la durée de vie de la batterie lorsque celle-ci atteint 5 % pour profiter de plus de cinq heures de musique supplémentaires. Le téléphone dispose également d'un scanner latéral d'empreintes digitales deux-en-un pour un déverrouillage rapide et sécurisé.

Afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience audio exceptionnelle, le 9i 5G est équipé de haut-parleurs certifiés Hi-Res qui offrent une qualité de son supérieure pour toutes les formes de divertissement. Grâce au support dual-SIM, le téléphone peut également abriter deux cartes SIM 5G en même temps.

Le realme 9i 5G est un smartphone abordable sur le marché des mobiles 5G. Il est disponible en exclusivité chez Orange dans le coloris Rocking Black à 219,99 euros (4Go + 64Go).