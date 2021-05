11 mai 2021 à 07h39 par Philippe

Realme affiche une croissance de 183 % en Europe au premier trimestre 2021

Selon l'analyse du Counterpoint European Smartphone Market Rebounds au premier trimestre 2021, Realme est la marque de smartphones qui connait la croissance la plus rapide en Europe avec une croissance de 183 %, soit la seule marque qui maintient une vitesse de croissance supérieure à 100 % sur ce trimestre.

La marque chinoise se classe parmi les sept premières marques de smartphones. En conservant sa position dans le classement mondial, realme se positionne comme l'une des marques de smartphones les plus populaires du moment. En 2021, Realme a atteint le TOP 5 des constructeurs de smartphones dans certains marchés Européens comme la Grèce et la République Tchèque.

Pour les jeunes consommateurs, Realme s'est aussi rapidement développé pour offrir une variété de produits AI of Things (AIoT) tels que des produits intelligents audio, visuels et lifestyle pour compléter leur vie de plus en plus connectée. En Inde, Realme a vendu plus d'un million d'appareils intelligents audio individuels, atteignant la troisième place en termes de part de marché au deuxième trimestre 2020 en tant que nouvel entrant. Jusqu'à présent, Realme a commercialisé plus de 50 produits AIoT en 2020, et prévoit de doubler cette part en 2021.