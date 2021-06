03 juin 2021 à 06h46 par Philippe

realme annonce sa nouvelle série Narzo destinée aux jeunes

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, vient de dévoiler une nouvelle série de smartphones à des prix compétitifs ciblant les jeunes utilisateurs.

Le Narzo 30 5G, le premier smartphone de la série Narzo à sortir en France. Sous realme UI 2.0 basé sur Android 11, le Narzo 30 5G est pourvu du processeur Dimensity 700 5G combinant deux cœurs " Big " Arm Cortex-A76 dans son CPU octa-core fonctionnant jusqu'à 2,2 GHz. Le Dimensity 700 est doté d'un GPU - Arm Mali-G57 MC2 avec une vitesse d'horloge de 950 MHz. Le Dimensity 700 propose quant à lui la technologie d'écran à taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz afin de réduire le flou dans les animations. Grâce au Dimensity 700, le Narzo 30 5G prend en charge les doubles cartes Sim 5G en ligne par réseau 5G, SA/NSA, et couvre la bande de fréquence 5G grand public.

L'écran FHD+ de 6.5 pouces a un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz et un pic de luminosité de 600 nits.

La batterie est de 5000mAh. Le mode Super Power Saving utilise le réglage du CPU, le réglage du rétroéclairage et d'autres mesures d'économie d'énergie ciblées pour des applications spécifiques. Grâce à cela, la consommation d'énergie du système est réduite et la durée de vie du téléphone est prolongée. L'optimisation de la mise en veille laisse le téléphone fonctionner à faible puissance pendant la veille pour économiser de l'énergie. Et avec App Quick Freeze, le système gèle automatiquement les applications inactives, ce qui signifie qu'elles ne consomment pas d'énergie en arrière-plan.

Côté photo, sa caméra principale est de 48MP avec un objectif portrait N&B et un objectif macro de 4cm. L'appareil photo frontal est de 16 Mpx, il équipé d'une grande ouverture f/2.1 ; prise en charge des modes beauté et portrait IA. Cinq filtres de paysage nocturne sont disponibles.

Sa mémoire Ram est de 4 Go et sa mémoire interne est de 256 Go. Il peut accueillir une carte mémoire jusqu'à 1 To.

Le lecteur d'empreintes digitales est latéral. Le téléphone mesure 8,5 mm d'épaisseur et pèse 185 grammes. Il est disponible en deux couleurs (Bleu Racing et Argent Racing) au prix de 158 €.