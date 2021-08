18 août 2021 à 02h30 par Philippe

realme atteint le Top 5 pour le deuxième trimestre 2021 en Europe

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, vient de franchir le cap des 100 millions de smartphones vendus dans le monde. Grâce à de solides performances durant les défis économiques de 2020 et 2021, realme est devenu la marque mondiale de smartphones la plus rapide à passer ce cap en moins de trois ans, selon Strategy Analytics, un cabinet d'études de marché.

realme a été lancé en mai 2018. En peu de temps, la marque est entrée dans le top 7 mondial des marques de smartphones, enregistrant une croissance annuelle de plus de 800 %.

Avec un rythme soutenu et une forte croissance, realme a atteint 50 millions de livraisons en 9 trimestres, devenant ainsi la marque la plus rapide au monde à atteindre cette étape depuis sa création. Autre réalisation importante en 2021, realme a connu la croissance la plus rapide d'une année à l'autre parmi les 10 premières marques de smartphones.

realme est maintenant la 7e plus grande marque de smartphones avec une présence sur 61 marchés différents dans le monde entier et se classe dans le Top 5 des fabricants de smartphones sur 13 marchés dont l'Europe, les Philippines, l'Inde et la Russie. Parmi les clefs lui permettant de s'imposer sur ce marché très concurrentiel, Realme a également fait preuve d'innovation technologique, étant l'une des premières entreprises à utiliser le processeur Snapdragon 865/765G et à introduire l'appareil photo 64MP sur un téléphone. Plus important encore, ces innovations ont permis à Realme de présenter des smartphones compatibles 5G aux jeunes et aux jeunes consommateurs, augmentant ainsi sa popularité et sa réputation sur de nombreux marchés internationaux.