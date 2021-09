29 septembre 2021 à 02h19 par Philippe

Realme atteint le top 6 au deuxième trimestre 2021 sur le marché des smartphones

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, vient de se positionner parmi le top 6 des fournisseurs de smartphones au niveau mondial au deuxième trimestre 2021 selon les données de la société d'analyse industrielle Counterpoint. Realme s'est hissée dans le top 6 en seulement trois ans, ce qui constitue un exploit pour une marque de smartphones qui n'était au départ qu'un petit fabricant de smartphones basé à Shenzhen.

Realme maintient une croissance rapide sur ses principaux marchés, principalement situés en Asie du Sud-Est, en Inde, en Asie centrale et au Moyen-Orient, et constate une forte croissance sur les marchés d'Amérique latine et d'Europe. La marque a investi massivement sur ces derniers marchés afin d'y réaliser son plein potentiel de croissance.

Realme donne également la priorité aux produits 5G. La part de Realme dans les livraisons de smartphones 5G sur les marchés émergents est passée de 8,8 % au premier trimestre à 15,9 % au deuxième trimestre. Ce qui place la marque au troisième rang des fournisseurs de smartphones 5G selon les données du service de surveillance du marché de Counterpoint pour le deuxième trimestre 2021.

L'objectif de Realme est de mettre sur le marché 100 millions de smartphones supplémentaires d'ici à la fin de 2022 et de franchir à nouveau le même jalon au cours de l'année civile 2023.