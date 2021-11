23 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

Realme C21Y et C25Y : deux nouveaux smartphones bien équipés à petits prix

La nouvelle marque chinoise Realme qui veut se faire une place sur le marché français, vient de dévoiler deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme baptisés C21-Y et C25Y . Ces deux modèles ont la particularité d'être certifiés TÜV Rheinland High Reliability.

Realme C21-Y

Le Realme C21-Y se distingue par sa triple caméra IA avec un mode Super Nightscape, un écran de 6,5 pouces HD+ mini drop fullscreeen, un processeur Octa-core gravé en 12nm et une confortable batterie de 5000mAh.

Ce modèle a reçu la certification High Reliability des smartphones de TÜV Rheinland qui établit un standard de haute qualité pour l'électronique grand public ainsi que des normes industrielles pour les principaux marchés du monde entier.

Le Realme C21-Y dispose d'un capteur photo principale de 13 MP, avec zoom 4X et prise en charge de l'autofocus PDAF. Il dispose également de la fonction Chroma Boost, qui restaure la luminosité et les couleurs à travers un algorithme de cartographie au niveau des pixels. Le capteur selfie prend en charge l'IA beauty, le mode HDR, le mode portrait et Filtre, conçus pour des photos tendance.

Le Realme C21-Y dispose d'un écran mini-drop fullscreeen HD+ de 6,5 pouces qui occupe 89,5 % de la face avant de l'appareil.

Son processeur Unisoc T610 est un processeur Octa-core gravé en 12nm et cadencé à 1,8 GHz. Le Realme C21-Y prend en charge le déverrouillage par empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Le C21-Y propose trois emplacements de cartes : un double emplacement SIM et un emplacement dédié de carte SD jusqu'à 256 Go.

Le Realme C21-Y est disponible en Noir haché et Bleu haché au prix de 139,99 €.

Realme C25Y

Ce smartphone d'entrée de gamme est doté d'une batterie de 5000mAh compatible avec la charge rapide de 18W, d'un processeur Unisoc T610, d'un capteur d'empreintes digitales instantané, et d'un grand écran de 6,5 pouces.

Le Realme C25Y est équipé d'un triple système de caméras arrière porté par un module principal de 50MP, un objectif Marco et un objectif noir et blanc. Il permet de prendre des photos plus claires avec une définition allant jusqu'à 8160 x 6144 pixels. L'appareil photo prend également en charge la fonction IA beauty, le mode HDR, le mode vue panoramique, le mode Portrait, la fonction Timelapse, le mode Expert et propose plusieurs filtres. À l'avant, le Realme C25Y est pourvu d'une caméra selfie de 8MP avec fonction IA beauty, facilitant la prise de selfies.

En mode Super Power Saving, il est possible de conserver les fonctionnalités de base en utilisant six applications courantes, même à faible puissance, ce qui permet à ces dernières de rester toujours alimentées et connectées. En outre, le Realme C25Y dispose également de la Screen Battery Optimization, pour augmenter son autonomie en diminuant certains effets d'affichage, et de la Sleep Standby Optimization, qui permet quant à elle d'économiser de l'énergie en demandant au téléphone de fonctionner en mode réduit.

Le Realme C25Y est propulsé par un processeur Octa-core 12nm Unisoc T610 atteignant les 1,8GHz, constitué de deux Arm Cortex-A75 fonctionnant à 1,8GHz et six Arm Cortex-A55 fonctionnant à 1,8GHz. La partie graphique est gérée par un GPU ARM Mali G52 cadencé à 614,4 MHz. De plus, le nouveau Realme dispose de deux emplacements pour cartes Nano-SIM et un emplacement pour carte MicroSD, avec jusqu'à 256Go de stockage supplémentaire pour toujours plus de jeux, de photos et de fichiers.

Le Realme C25Y est commercialisé en Bleu glacier et Gris métallique au prix de 189,99 €.