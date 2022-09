23 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Realme C30 : un smartphone très abordable

Realme ne cesse de multiplier les références sur le segment tarifaire à moins de 200 €. Le constructeur chinois vient de présenter le realme C30, un nouveau smartphone d'entrée de gamme doté d'un design à bandes verticales. Le smartphone dispose d'un écran LCD de 6,5 pouces HD+ en 720 par 1600 par pixels.

Au niveau OS, le C30 tourne sous Android 11. Ce modèle est équipé du processeur Unisoc T612 couplée à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible via micro-SD jusqu'à 1 To). Il est doté d'une mémoire flash ultra-rapide UFS 2.2, qui triple la vitesse de lecture et d'écriture des données par rapport à l'eMMC 5.1.

L'appareil photo au dos du smartphone est de 8 Mpx et 5 Mpx à l'avant.

Le realme C30 combine un design à bandes verticales avec une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 185 grammes.

En termes de charges selon les données du constructeur, sa batterie est de 5000 mAh lui permettant de rester en veille jusqu'à 35 jours sans avoir besoin de le recharger.

Le realme C30 (version 3+32GB) est disponible en trois coloris : Vert Bambou, Bleu Lagon et Noir Denim au prix de 139.99€ sur le site de Boulanger.