29 juillet 2025 à 00h00

Realme C71 : autonomie XXL et écran 120 Hz à moins de 180 €

Realme continue de bousculer les standards du smartphone d’entrée de gamme avec un nouveau modèle qui mise sur l’autonomie, la fluidité et la robustesse. Disponible début août à 179,99 €, le realme C71 entend séduire les utilisateurs à la recherche d’un téléphone complet, sans compromis et sans se ruiner.

Une fiche technique ambitieuse pour son prix

À moins de 200 €, rares sont les smartphones qui peuvent aligner une batterie 6000 mAh, un écran 120 Hz, une certification militaire MIL-STD-810H et un capteur photo 50 MP boosté à l’intelligence artificielle. C’est pourtant le pari réussi du realme C71, un modèle d’entrée de gamme qui coche de nombreuses cases, même face à des concurrents souvent plus chers.

Sous le capot avec realme UI 6.0 basé sur Android 16, le C71 embarque le processeur Unisoc T7250, épaulé par 6 Go de RAM (extensibles dynamiquement jusqu’à 24 Go) et 256 Go de stockage. Une configuration largement suffisante pour un usage quotidien fluide : navigation web, réseaux sociaux, vidéos, GPS ou encore multitâche léger.

L’écran LCD de 6,72 pouces offre une définition HD+ (1604 x 720 pixels), une luminosité de 725 nits, et surtout un rafraîchissement à 120 Hz, une caractéristique encore rare dans cette gamme de prix. À l’usage, cela garantit une navigation plus fluide et une meilleure réactivité dans les applications.

Une autonomie record et une charge rapide

Le realme C71 mise avant tout sur l’endurance. Sa batterie XXL de 6000 mAh promet jusqu’à deux jours d’utilisation classique, voire plus en usage modéré. La charge rapide de 45 W permet de récupérer de l’autonomie rapidement… à condition d’avoir le chargeur compatible, qui n’est pas inclus dans la boîte : une tendance malheureusement de plus en plus répandue.

Autre atout rarement vu à ce tarif : la charge inversée 6 W, utile pour dépanner un autre appareil (casque, montre connectée ou smartphone).

Une solidité à toute épreuve

Le realme C71 ne se contente pas d’être endurant : il est aussi conçu pour durer. Il affiche une résistance aux chutes jusqu’à 1,5 mètre et est certifié MIL-STD-810H, une norme militaire américaine qui garantit sa robustesse face à divers chocs, températures extrêmes et humidité.

Il conserve en outre quelques atouts pratiques devenus rares, comme une prise jack 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales latéral, un emplacement pour carte SD et une double SIM.

Une expérience photo correcte, avec un petit plus lumineux

Côté photographie, le C71 s’équipe d’un capteur principal de 50 MP assisté par IA, suffisant pour produire des clichés nets et lumineux en journée. À l’avant, une caméra de 5 MP se charge des selfies et des appels vidéo.

Mais la vraie originalité, c’est l’anneau lumineux Pulse Light situé à l’arrière, une LED qui s’illumine pour les notifications ou pendant la charge. Un détail pratique et esthétique, qui donne à ce modèle une touche de personnalité.

Il est compatible 4G, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2, mais ne dispose pas de la 5G malgré ce qu’indiquaient certains visuels en ligne.

Prix et disponibilité

Le realme C71 sera commercialisé à partir du début août chez les distributeurs partenaires comme Carrefour, Auchan, Leclerc, Fnac-Darty et Boulanger, au prix conseillé de 179,99 € pour la version 6 Go / 256 Go. Deux coloris seront proposés : White Swan (blanc) et Forest Owl (vert forêt).